«Первый шаг к признанию ЛДНР» – Путин подписал важнейший указ

Новости Украины

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о допуске товаров, произведённых в ДНР и ЛНР, к госзакупкам в России.

Соответствующий документ был опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Согласно указу, данная инициатива преследует цели «защиты прав и свобод человека и гражданина, оказания гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины и недопущения дальнейшего снижения уровня жизни в условиях продолжающейся экономической блокады и ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного гуманитарного права».

«Постановляю правительству РФ в месячный срок обеспечить в порядке исключения на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений признание в РФ действительными сертификатов о происхождении товаров, выдаваемых органами (организациями), фактически действующими на территории указанных районов», – говорится в указе «Об оказании гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины».

По мнению главы ДНР Дениса Пушилина данный документ – ещё один важнейший шаг в поддержку Донбасса, наряду с гумконвоями из РФ с первого дня войны и признанием Москвой документов жителей республик.

«Признание сертификатов происхождения наших товаров, их допуск к госзакупкам наравне с российскими, отмена количественных ограничений, то есть – квот, как на наш экспорт, так и на импорт из Российской Федерации, даёт промышленным предприятиям ДНР и ЛНР такие же права, как и производителям из Российской Федерации. Трудно умалить важность этого указа для Республик Донбасса во время экономической блокады! Это поможет нашим предприятиям расширить рынки сбыта, развивать производство, увеличивать количество рабочих мест. От имени жителей Донецкой Народной Республики благодарю Президента Российской Федерации за такой нужный для Донбасса гуманитарный шаг», – написал Пушилин в своём Telegram-канале.

Также слова благодарности в адрес президента РФ выразил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Пока «сограждане» обстреливают нашу территорию – братский народ России снова протягивает руку помощи и оказывает гуманитарную поддержку, так необходимую Донбассу. Жители ЛНР благодарят Президента России за подписание соответствующего Указа!» – написал Пасечник на своей странице в Twitter.

В свою очередь, подписание указа в своём Telegram-канале прокомментировал помощник главы МИД ЛНР Родион Мирошник.

«В соответствии с указом, выданные в ДНР и ЛНР сертификаты о происхождении товаров допускают к тендерам и госзакупкам наравне с российскими производителями. Документом отменяются экспортные и импортные квоты для товаров, перемещаемых из России в ДНР/ЛНР и обратно», – отметил дипломат. «Для полноценного запуска процесса республикам осталось завершить процедуру адаптации собственного законодательства со стандартами ЕврАзЭС. Это шаг вперёд! Очень серьезный шаг к интеграции!» – добавил Мирошник.

Кроме того, российский публицист и политик Николай Стариков подчеркнул, что в данной ситуации речь идёт не столько об акции гуманитарного характера, сколько о первом шаге к признанию независимости ЛДНР.

«Это означает допуск на российские рынки товаров из ДНР и ЛНР. Это означает, допустить товары из Донецкой и Луганской народных республик к госзакупкам наравне с российскими. Это первый шаг к признанию Донбасса. А поскольку Киев ни в коем случае не пойдет на политическое урегулирование, то формулировка путинского указа означает: навсегда. Или иначе – до победы. После нее товары между Россией и Украиной будут перемещаться совершенно свободно. Как и люди. Ибо народ-то один!» – написал Стариков в своём Telegram-канале.