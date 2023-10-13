«Первый шаг к признанию Приднестровья»: Путин заявил об утрате идентичности Молдовой

Президент России Владимир Путин довольно резко оценил политику нынешнего руководства Молдовы, которое приняло решение дистанцироваться от СНГ.

Об этом глава государства заявил в ходе брифинга во время визита в Киргизию на саммит содружества, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Молдова – это особый случай. Там сегодняшняя политическая элита считает себя не молдаванами – считает себя румынами и имеет двойное гражданство. Это их выбор. Ведь и на постсоветском пространстве немало таких государств, которые очень близко связаны – этнически или в языковом плане – с соседними государствами за рамками СНГ. Они дорожат своей идентичностью и всё делают для того, чтобы её сохранить. Уверен, что так оно и будет. И главное, что у людей, проживающих на этой территории, в этих странах, есть мощное внутреннее стремление к сохранению этой идентичности. Поэтому это особая история, что называется.

Не очень понимаю, в чём преимущество Молдовы на других путях развития, имея в виду, что это самая бедная страна в Европе – недавно была самая бедная. Она уступила эту пальму первенства Украине: сейчас Украина самая бедная по доходам и по всем другим показателям.

Недавно мы слышали, что Молдова отказалась от российского газа – как пример просто. Так, оказывается, не отказалась – благополучно получает до сих пор. Да и где взять-то? Получает причём по таким ценам, которые она сама и предложила российскому «Газпрому», мы же пошли навстречу Молдавии по ценообразованию. Сейчас не буду вдаваться в детали: там в одно полугодие одна цена, в другое – другая, не важно. Важно то, что мы сделали так, как они просили. Платят. Какое-то время были проблемы с оплатой – сейчас платят, всё нормально. В основном «складывают» этот газ, если про газ можно так сказать, в хранилища, в том числе на территории Украины, по-моему. Но это не важно – важно то, что обойтись без этого пока не могут.

Но это в конечном итоге их выбор, как они хотят: хотят – пусть отказываются, хотят – пусть берут, хотят – пусть остаются в рамках интересов, которые объединяют интересы страны СНГ, не хотят – пожалуйста, пускай ищут счастье на стороне», – сказал Путин.