Первый скандал в новом парламенте Сербии – оппозиция попалась на фальсификации

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Не успел сформироваться новый состав парламента Сербии – Народной Скупщины – как законодательную ветвь власти начали сотрясать скандалы.

На днях выяснилось, что девять депутатов уличены в подаче ложных данных о себе в ходе предвыборной кампании. Политики относятся к коалиции «Морамо», основаной изначально как «зеленой». В нее входят оппозиционные движения и НКО, в том числе и «Не давимо Београд», которая ранее выводила на антиправительственные протесты своих сторонников.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Должностные лица коалиции «Морамо» умышленно ввели в заблуждение граждан, представив ложные сведения в избирательных списках – не менее 11 из них заявили, что имеют высшее образование, и все они в предвыборной кампании представили ложные профессии.

Помимо Александра Йовановича Чуты и Радомира Лазовича, которые ложно представились продюсером и «деятелем культуры», соответственно, еще девять кандидатов в избирательных списках коалиции «Морамо» сфальсифицировали свои биографии. Они перечисляли профессии, пытаясь скрыть, что не имеют высшего образования и не окончили университеты, в которых учились.

Как было установлено, депутатами с фальсифицированными биографиями являются Любинка Пейчич Буба (предприниматель), Ружа Иняц (журналист), Владимир Радойчич (предприниматель), Александр Николич (предприниматель/продавец книг), Александр Величкович (бухгалтер), Исидора Петрович (менеджер проекта), Небойша Стойкович (веб-администратор), Милош Иняц (консультант) и Ана Неделькоски (старший специалист по таможне).

Комментируя выявленные нарушения, член правления Сербской прогрессивной партии Небойша Бакарец отметил, что здесь имеет место верх лицемерия.

«Именно некоторые из этих людей, например Радомир Лазович, говорили членам СПС, что они недостаточно образованы и что у них фальшивые дипломы… С другой стороны, члены так называемой «элиты» массово дезинформируют о себе. Напишет ли об этом скандале какая-либо оппозиционная партия или какие-либо оппозиционные СМИ? Не будут. Будет ли какая-либо оппозиционная партия или какое-либо оппозиционное СМИ требовать, чтобы эти люди вернули свои мандаты или ушли со своих постов в своих партиях, потому что они публично лгут? Ну, не будет. И это лицемерие», – заключил Бакарец.