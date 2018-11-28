Первый удар нанесён по Одессе

28.11.2018, Киев, Владимир Гладков

Введенное на Украине военное положение уже привело к убыткам для жителей Одессы – туристы массово сдают билеты и отменяют бронь в гостиницах и ресторанах.

Об этом в эфире канала «112» заявил украинский бизнесмен и телеведущий Андрей Пальчевский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В городе Одесса, из которого мне сегодня написали, посдавали все билеты, все бронировки в ресторанах и так далее. Каждый одиннадцатый одессит работает в сфере обслуживания. Как эти люди будут жить? Плохо», – заявил Пальчевский.

«То есть, иностранцы отменили уже все вакации, мы не только про частный бизнес говорим», – отметила ведущая.