Первый указ будет о роспуске Рады, дата новых выборов – 14 июля – СМИ

19.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Скорее всего датой проведения досрочных выборов в Верховную Раду будет названа 14 июля 2019 года, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщают со ссылкой на свои источники сразу несколько киевских изданий – УНН и Страна.

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Назначение досрочных выборов станет следующим шагом по роспуску ВР, о которой Зеленский объявит сразу после инаугурации.

Своим первым указом на посту главы государства новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский все же объявит о роспуске Верховной Рады. Указ появится сразу после инаугурации.

Как сообщают СМИ, 14 июля – наиболее вероятная дата проведения досрочных выборов в ВР.

Ранее киевские СМИ сообщали, что решение о роспуске парламента станет первым указом новоизбранного президента и опубликовало проект указа о роспуске парламента. Представитель Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что роспуск парламента будет инициироваться, хотя и уклонился от прямого ответа на вопрос о подлинности опубликованного в СМИ проекта указа.

Кроме того, сам Зеленский пообещал парламенту “неудобства”, вероятно, тем самым намекая на роспуск ВР.