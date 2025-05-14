Первый воздушно-морской бой на Балтике выиграла Россия

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Военно-морские силы Эстонии сегодня атаковали танкер JAGUAR под флагом Габона в международных водах Финского залива, на траверзе Таллина. Судно следовало в российский порт Приморск.

Для перехвата танкера Эстония задействовала патрульный катер Raiu, патрульный корабль Kurvits, самолёт, вертолёты и дроны, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Сначала экипажу JAGUAR пытались навязать курс в эстонские территориальные воды, чтобы облегчить захват. После неудачи была предпринята попытка десантирования с вертолётов, а также попытка таранного удара, абордажа и психологического давления с использованием авиации.

Отогнал эстонских пиратов российский истребитель Су-35. Он пробыл в воздушном пространстве Эстонии менее минуты, без связи, плана полёта и с выключенным транспондером. На перехват были подняты португальские F-16.

МИД Эстонии по этому поводу вызвал представителя посольства РФ и вручил ему ноту из-за нарушения российским самолётом воздушного пространства Эстонии.

«Слава габонским морякам (хотя там наверняка половина индусы) и русским военным лётчикам!», – восклицает в своем тгк публицист Сергей Мардан.

Отметим, что записывающий видео на телефон в командной рубке танкера член экипажа говорил на русском языке без акцента.

Политолог Александр Носович еще в начале мая сообщал, что Россия сопровождает проход китайских судов через Балтийское море военным конвоем Балтфлота.

«Наши соседи по Балтийскому региону фиксируют этот факт с ноткой истерики в строках. Ну да, хотели перекрыть русским Балтику, заблокировать Калининградскую область по морю, бороться с “теневым флотом РФ” и арестовывать суда в нейтральных водах. Но чего военный конвой-то сразу? Какое явное проявление российской агрессии! Классическое “а нас-то за что?!”», – иронизировал тогда Носович.

Профессор кафедры международного частного и гражданского права МГИМО Юрий Монастырский пояснил «ПолитНавигатору», что использование военной силы является ответной санкцией России.

«Судно может быть задержано ввиду санкций. Бороться с этим можно только ответными санкциями. Поступать точно так же с их судами, задействовать наши военные корабли. Это вызовет конфронтацию, но это то, что можно делать в ответ. Когда вы находитесь в чужой юрисдикции, с вами могут сделать все, что угодно по закону, которым ввели санкции», – сказал Монастырский.

Юридически противостоять пиратам можно только в судах тех стран, которые ввели санкции. В частности предъявлять права на конфискованную нефть (такое уже практиковали власти Германии). Перспектива таких процессов туманна, но есть другая юридическая мера – реторсия, то есть правомерные принудительные действия государства в ответ на недружественный акт другого государства.

«Наше правительство должно предпринимать реторсии и делать то же самое с иностранными судами. Это прямо написано в наших законах. Если какие-то действия, причиняющие вред, применяются к нашим субъектам, то государства, которые этим занимаются должны получать такие же меры. Реторсии не обязательно связаны с территорией. Они могут происходить и в открытом море», – сказал Монастырский.

Сегодня ЕС согласовал 17-й пакет санкций против России, который официально могут утвердить 20 мая, сообщают западные СМИ. Под ударом окажутся 149 российских танкеров, подозреваемых в обходе санкций, а также компании из третьих стран (ОАЭ, Турция, Сербия, Вьетнам, Узбекистан).

«Включение их в список 17-го пакета санкций означает, что этим судам будет запрещено заходить в порты ЕС или получать услуги морских компаний, такие как страхование, ремонт или дозаправка. В Киеве были разочарованы, что в списке не оказалось ни одного капитана такого судна, несмотря на то, что этот шаг может оказать давление на тех, кто впоследствии хотел бы работать в более респектабельных судоходных компаниях. До блокады дело пока не дошло. Но идёт», – поясняет политолог Юрий Баранчик.

Действительно, ранее Великобритания, страны Балтии и Скандинавии заявили о намерении сформировать отдельную коалицию и перекрыть России выход к Балтийскому морю. Предусматривается даже установка мин в Финском заливе.

Латвия и Литва готовятся вслед за Эстонией принять законы, которые наделят силы обороны и ВМС этих стран правом применять силу к любым судам, «подозреваемым в намерении» повредить подводные кабели и иные эстонские объекты инфраструктуры, и в крайнем случае их топить. В апреле силы обороны Эстонии задержали у острова Аэгна танкер Kiwala, который шел под флагом Джибути. В марте минный тральщик «Сакала», закупленный Эстонией у Великобритании, задержал судно в Балтийском море только за то, что у него пожарный шланг спутался с якорной цепью.

В марте таможня Германии арестовала танкер под панамским флагом «Ивентин», который следовал из российского порта Усть-Луга через Балтийское море в Египет и вез 99 тысяч тонн углеводородов. Судно потеряло управление у берегов Германии еще 10 января и было отбуксировано в порт Засниц на острове Рюген. Нефть немецкие госпираты конфисковали.

Неспокойно и на Черном море. В конце апреля украинская генпрокуратура отчиталась, что задержала судно, которое якобы принадлежит «теневому флоту» России. Сухогруз был остановлен в территориальных водах Украины, когда он направлялся из Молдовы по реке Дунай в Черное море. Утверждалось, что в ноябре 2024 сухогруз под флагом иностранной страны вывез из Севастопольского морского торгового порта более 4,6 тыс тонн пшеницы, вероятно полученной с территорий Запорожской и Херсонской областей.