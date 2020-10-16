Первый журналист из Украины сделал прививку от ковида российской вакциной

14.10.2020, Москва, Сергей Рулёв

Бывший киевлянин – блогер и репортёр Сергей Рулёв, аккредитованный при МИД РФ как корреспондент украинской «Славянской газеты» и разоблачающий в последние недели антироссийские акции либералов в Москве, сделал себе прививку от коронавируса вакциной, разработанной русскими учеными.

О своих ощущениях спустя неделю после прививки Рулёв рассказывает читателям «ПолитНавигатора»:

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Сейчас в мире нет важнее и злободневнее темы COVID-19, это вопрос жизни и смерти.

Находясь в Москве и зная, что российские медики разработали для применения какую-то новую вакцину против этой смертельной болезни, я решил принять участие в опробовании этого лекарства.

Так как у меня со здоровьем – всё слава Богу, и никаких противопоказаний нет, я обратился в ближайшую участковую поликлинику в Замоскворецком районе Москвы.

Но оказалось, что у меня нет московского страхового медицинского полиса ОМС. Эту проблему я решил за пару часов, найдя в интернете ближайшую страховую фирму, где мне поставили печать в мой ростовский полис ОМС и выдали временное свидетельство.

После заполнения специального бланка, меня сфотографировали и пообещали через 45 рабочих дней выдать самый современный полис ОМС в виде пластиковой карточки, которая будет действительна по всей стране.

После этого я вновь пошёл в поликлинику и подал заявление о прикреплении к этому медицинскому учреждению.

Через 3 дня меня «прикрепили» к поликлинике, взяли анализ крови на COVID-19 и сказали прийти уже в новую поликлинику на Большой Строченовский переулок, однако оттуда меня послали на Полянку в специальный Центр, где после вручения информационного листка участника исследования с формой информационного согласия (на 16 страницах!), со мной провели простенькие медицинские исследования, вновь взяли анализ крови из вены и анализ на наркотики, после чего отпустили.

По истечении недели мне позвонили и сообщили, что все мои анализы удовлетворяют требованиям исследования.

Промурыжив меня свыше часа в коридоре, меня осмотрел врач и отправил в кабинет № 430, где медсестра в просторном кабинете разовым шприцом ввела мне в левое предплечье какое-то лекарство, а я даже не почувствовал боли.

Заклеив дырку от иголки марлевым тампоном на липкую ленту, медсестра пожелала мне всех благ, и мы расстались.

Ни в этот, ни в следующий день я не испытывал никаких ни болевых, ни других неприятных или незнакомых мне чувств.

На следующий день мне позвонили по телефону и долго и назойливо расспрашивали о моём состоянии здоровья, а я настойчиво рассказывал, что никаких болезненных ощущений не испытываю, – кроме непонятного чувства какой-то незначительной усталости.

Но, как только мы закончили телефонное общение с врачом, вся эта так называемая усталость пропала сама собой.

На следующий день мне вновь позвонил врач из Центра и вновь интересовался моим здоровьем. На этот раз наше общение было более кратковременным, так как я настойчиво утверждал, что со мной всё нормально, и никаких побочных эффектов я не ощущаю.

На следующую прививку мне велено прибыть 27.10.20, и опять натощак, и всё через всё тот же врачебный кабинет для врачебного осмотра.

И вот что я заметил — очередь во врачебный кабинет образовалась от большого количества мужчин-работяг с автобазы, которых организованно привезли автобусом, почти «строем», было видно по общению мужчин между собой, что это какая-то бригада, ибо их объединяли общие трудовые интересы.

Не исключено, что организаторы массового визита таких вот добровольцев в чём-то заинтересованы. Правда мне никаких материальных благ не обещали, но неожиданно запросили СНИЛС, ИНН, копию паспорта и копию банковской карточки, хотя на первых предыдущих собеседованиях об этих документах мне никто не говорил.

О втором этапе тестирования прививки и возможных бонусах я непременно сообщу читателям.