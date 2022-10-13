Первым делом – ПВО. Почему России нужно спешить с уничтожением украинской инфраструктуры

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Новости Украины

«Первым делом – ПВО» – именно этот парафраз старой советской песни о летчиках можно смело считать рефреном прошедшего в Брюсселе шестого заседания военных доноров Украины в формате «Рамштайн».

Именно на обеспечение Киева современными системами противовоздушной обороны западного образца и управляемыми ракетами к уже стоящим на вооружении украинских войск ЗРК С-300 теперь будет сделан акцент в военных поставках Украине, – расставил приоритеты генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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«Я думаю, мы все увидели, почему это так важно. Ужасные неизбирательные атаки на украинские города, убийства мирных жителей, разрушение гражданской инфраструктуры. В частности, нападения на энергетическую инфраструктуру – это серьезно, поскольку мы приближаемся к зиме. Все это свидетельствует о срочной необходимости усиления противовоздушной обороны Украины. Союзники обеспечили противовоздушную оборону, но нам нужно еще больше. Нам нужны разные типы ПВО, системы ПВО малой и большой дальности для защиты от баллистических ракет, крылатых ракет, беспилотников – разные системы для разных задач. (…) Украина – большая страна, много городов. Поэтому нам нужно наращивать масштабы, чтобы помочь Украине защитить еще больше территории от ужасных российских атак», – заявил Столтенберг, комментируя натовские приоритеты.

Накануне встречи Зеленский активно умолял западные страны профинансировать украинский «воздушный щит».

«Воздушный щит для Украины. Это часть гарантий безопасности, которые являются элементом нашей формулы мира. Когда Украина получит достаточное количество современных и эффективных систем ПВО, ключевой элемент российского террора – ракетные удары – перестанет работать», – взывал Зеленский к лидерам G-7.

На усилении возможностей украинских ПВО настаивали на встречах с натовцами и министр обороны Резников, и глава Офиса Зеленского Ермак, и другие чиновники киевского режима.

«Пункт №1 сегодняшней повестки дня – усиление украинской противовоздушной обороны. Чувствую оптимизм. Следите за новостями», — писал Резников в Twitter накануне встречи.

«Историческим» назвал прошедший «Рамштайн» и главный администратор Зеленского Ермак, по словам которого современные системы ПВО для Украины, которые позволят закрыть украинское небо, были темой последних разговоров с советником Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном.

«Усиление системы ПВО Украины – это то, что нам нужно», – хвалится Ермак.

Председатель объединенного комитета начальников генеральных штабов США Марк Милли раскрыл подробности американского плана усиления украинской ПВО. Штаты рассматривают вариант создания в Незалежной интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны, сочетающей средства малой, средней и большой дальности.

Комбинация всех этих средств, по словам американского генерала, позволит закрыть воздушное пространство российским летательным аппаратам.

«Мы передадим те системы, которые у нас есть… И мы постараемся поставить дополнительные боеприпасы для тех систем, которые сейчас на вооружении у украинцев. В мире есть множество свободных систем ПВО. Задачей будет связать их воедино и разместить», – уточнил Милли.

Министр обороны США Ллойд Остин добавил, что Америка предоставит те системы, которые у нее на вооружении «настолько быстро, насколько это физически возможно».

«Я совершенно уверен, что остальные страны сделают все, что смогут и когда смогут, чтобы передать дополнительные мощности. Вы слышали, что мы говорили о NASAMS, и это хорошее средство, которое действительно поможет украинцам. Я говорил, что Германия предоставит систему ПВО IRIS-T, и в будущем, я надеюсь, и другие средства. Сегодня больше стран вызвались предоставить боеприпасы для систем NASAMS. У нас, безусловно, есть готовность делать все, что мы можем, так долго, как мы можем», – цитирует Остина ВВС.

Помимо ПВО «Рамштайн» принес Киеву дополнительные поставки артиллерийских боеприпасов калибром 155-мм, 152-мм, а также реактивные системы залпового огня. ВСУ получат дополнительные РСЗО MARS и артиллерийские установки PzH 2000 уже до начала ноября.

Все это в совокупности, по расчетам главы Пентагона Остина поможет Украине отвоевать потерянные территории уже нынешней зимой, к чему активно готовятся у Залужного под чутким руководством западных военспецов:

«Поле боя остается динамичным, и зима всегда является вызовом, когда дело доходит до боевых действий. Но международное сообщество остается единым, и готово сделать все возможное, чтобы помочь Украине защитить свои интересы и отстоять свою суверенную территорию», – отметил Остин, выступая перед участниками «Рамштайна».

Помимо американцев обещают существенное увеличение потока оружия немцы и голландцы. Первые передают ВСУ реактивные системы залпового огня MARS II и артиллерийские установки PzH 2000, а последние поставят Украине зенитных ракет на 15 млн. евро.

В целом, для тех, кто внимательно следит за динамикой военной накачки Украины, итоги шестого «Рамштайна» не стали каким-то откровением или сенсацией. У Запада все идет по плану, и в этом плане симулятивные переговоры – не основной элемент. Ставка, по- прежнему, делается на существенное ухудшение российской переговорной позиции.

Россия же по-прежнему продолжает терять время и играть в бирюльки в ситуации, когда время работает не на нее.

Добившись определенных успехов в выбивании украинской критической инфраструктуры, Москва не углубляет этот успех, расширяя перечень выводимых из строя объектов, а припугнув, снова ставит процесс на паузу, ограничиваясь показательными намеками и рассчитывая на киевскую понятливость.

Между тем, очевидно, что, ограничившись слабеньким намеком 10-11 октября и вновь начав заранее обреченные на провал торги в ожидании саммита на Бали, Россия не добьется ничего, кроме очередного усиления противника, который использует подаренное ему время отнюдь не на поиски конструктива.

И, учитывая уже озвученные планы по усилению украинского ПВО, когда очередные переговоры снова провалятся, и придет черед очередных ударов возмездия, они уже вряд ли будут такими же эффективными, как 10-11 октября.

Так что можно согласиться с мнением одного из аналитиков, который прямо говорит о том, что «нет ничего дороже времени, и слишком много времени подарила Россия врагу, чтобы сейчас делать намеки. А намеков враг не понимает, и если дать ему передышку, начнет по-новой. И никакие торги о «заморозке» конфликта – не в помощь, потому что любое перемирие Враг использует, чтобы перезимовать и укрепиться».