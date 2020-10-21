21.10.2020, Киев, Игорь Петров
 
Идиотизм, Культура, Общество, Политика, Россия, Украина
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Первым космонавтом был цыган, не умевший воровать коней – украинский актер


Экс-депутат Рады от запрещенной в РФ националистической партии “Свобода” и народный артист Украины Богдан Бенюк после участия в съемках в венгерском фильме из жанра альтернативной истории поверил, что узнал другую, «настоящую» правду о первом полете в космос.

Он уверовал, что в СССР реальные обстоятельства мирового события тщательно скрывали, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы сейчас тихонько раскрываем историю, а эта история – она точно не такая, как нам говорили при Советском союзе. И не такая, которую мы сейчас знаем, потому что много документов еще закрыто», – сказал Богдан Бенюк в беседе на Радио НВ.

Актер рассказал о своем участии в венгерском фильме «Лайко: цыган в космосе», где он играл Брежнева. Главный герой – венгерский цыган Лайко. Он с детства мечтал стать космонавтом и поэтому собирал газы от дворового нужника в качестве топлива для полета, и однажды случайно запустил в воздух свою мать, которая зашла в туалет по нужде. Отец бил Лайко и заставлял его заниматься конокрадством, поскольку цыгане должны заниматься именно этим, а не летать в космос.

По сюжету, первым человеком, побывавшим в космосе, на самом деле был именно Лайко, которого СССР запустил в космос в 1957 году (т.е. когда была запущена собака Лайка).


Богдан Бенюк не только не понял, что режиссер издевается над цыганами, но и решил, что в фильме изложена настоящая история запуска первого человека в космос, и цыгана Лайко потом «переделали» в собаку Лайку.

«Я сначала думал, что это комедия. Нам втирали в мозги что Юрий Гагарин – первый космонавт, а для него собачки летали. А вот Лайко – это одни цыган, который был из социалистического лагеря, который был в Байконуре, когда Брежнев был молодой. Эта история с появлением Лайко, который поехал в Байконур и готовился среди других национальностей – там погибло по крайней мере пять космонавтов. А потом этот Лайко, или, как мы помним, собака Лайка, которая летела и вернулась, он сделал круг, вернулся на землю», – рассказывает Бенюк.

Но Лайко отправили в Сибирь, где он и закончил свою жизнь, потому что он – «не советский человек и не может быть космонавтом», как сказал ему в фильме Бенюк в роли Брежнева, и уже потом полетел Гагарин. Но все это скрывается, чтобы не развеять миф об СССР.

«Можно говорить, что это комедия, но, оказывается, это еще и документировано. Мы все эти истории не знаем. Мы знаем одну историю, которую нам впаривали всю жизнь. А оказывается, что есть много темных историй, как и с началом Второй мировой войны. Много темных историй есть, которые закрываются, чтобы не развеять этот миф о существовании этого великого монстра. Очень сложно разрушить этот миф у тех, кто им живет», – бредил Бенюк.

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