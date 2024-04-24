«Первыми побежали нацисты»: в США ожидают ускоренного продвижения русской армии

Максим Столяров.  
24.04.2024 17:12
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Сформированные из неонацистов добровольческие подразделения ВСУ отказываются воевать, и эти настроения будут только расти в украинской армии.

Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Сформированные из неонацистов добровольческие подразделения ВСУ отказываются воевать, и эти настроения будут только расти...

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«Вы уже видели отчёты о том, что некоторые из неонацистских подразделений были переброшены на фронт, но сказали: «Нет, мы не будем воевать, мы убираемся отсюда». И я думаю, это станет всё более распространённой темой в ближайшие недели», – сказал Джонсон.

«Посмотри на успехи, которых добилась Россия за последние шесть недель. Это было в разгар распутицы, сезон дождей. Это их не замедлило. Теперь, как только всё подсохнет, я думаю, мы увидим гораздо более быстрое продвижение по всему фронту.

Проблемой Украины является то, что у них недостаточно человеческого ресурса, чтобы противостоять такого рода скоординированному нападению», – подытожил аналитик.

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