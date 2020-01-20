Первыми запылают города: эксперт прогнозирует гражданскую войну в США

20.01.2020, Москва, Владимир Гладков

Общество в США сильно расколото, различные его группы пылают взаимной ненавистью, что в ближайшем будущем может вылиться в полноценную гражданскую войну.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил российский политолог Сергей Марков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«США очень сильно расколоты, уровень ненависти различных групп в Америке по отношению друг к другу исключительно велик.

Страна расколота ещё и географически. Условно говоря, глобально ориентированное население живёт в основном на побережье и в крупных городах. В то время, когда люди, ориентированные на национал-популизм и на Трампа, живут в средних городах и в центре Америки.

Этот раскол исключительно велик, и мы должны очень серьёзно рассматривать вероятность гражданской войны в США», – сказал он.

Также Сергей Марков подчеркнул, что нынешняя гражданская война в США будет вестись не на полях крупных сражений, как 150 лет назад, а в больших городах.

«Пойдёт она, вероятно, не по такому варианту, как в XXI веке, когда армии друг к другу двигались. Скорее, это будут столкновения в больших городах. Но какой-то такой вариант гражданской войны, к сожалению, возможен.

И связано это с глубочайшим расколом в США, который всё правление Трампа продолжался и только углублялся», – резюмировал эксперт.