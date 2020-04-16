Песчаная буря возобновила пожары в Чернобыльской зоне

16.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Несколько очагов в Чернобыльской зоне отчуждения, погасших накануне благодаря дождю, снова разгораются до стадии открытого огня из-за сильного ветра.

Об этом у себя в «Facebook» сообщил член общественного совета Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Возобновились пожары в Чернобыльской зоне. Песчаная буря раздувает очаги тления до открытого огня во многих местах. Также есть новые возгорания на территории биосферного заповедника неподалеку от Дитяток.

Очень надеюсь, что на этот раз будет уже мгновенная реакция государства, без задержки. Тем более, что бюджеты на тушение выделены», – написал Емельяненко.

Между тем, в МЧС Украины по состоянию на 17:00 16 апреля отмечают, что возгорания не имеют угрожающий характер.

«Вместе с тем, вследствие шквалистых порывов ветра во второй половине дня произошло осложнение обстановки и появились новые три очага тления, которые не являются масштабными и не имеют угрожающий характер», – сообщают спасатели.

На видео с въезда в Зону отчуждения на КПП Дитятки, опубликованном несколькими часами ранее на странице Facebook «Artefact art-project», можно увидеть серое до горизонта небо и как мощные порывы ветра поднимают облака пыли.

Также ЧП прокомментировал экс-депутат Верховной рады прошлых созывов Алексей Журавко.

«Там сейчас ситуация ухудшается, ветер сильный, три очага. У пожарных снова проблемы с пожарными машинами, они же думали, что потушили очаг, часть пожарных машин уехала. Сейчас с ближайших районов собирают машины. С водой проблема, с провизией проблема, с топливом, с костюмами проблема. Штаб еле работает, многие не хотят ехать.

Всё это можно оценить, как безалаберность, бесхозяйственность, тупость чиновников, неправильно принятые решения. Зеленского в очередной раз подставили, локализовать пожар не смогли», – заявил Журавко «ПолитНавигатору».

«Конечно, грустно наблюдать за тем, что происходит. Потом будем говорить, резерв пустой, для того чтобы устранять такие чрезвычайные положения. Здесь все признаки развала государства, пришли некомпетентные люди. Что самое главное, у пожарных и так денег не было, а сегодня премьер-министр выступал и рассказывал, как он дополнительные сто миллионов выделил на пожаротушение. Представьте, на всю Украину! Хотя, раньше было 256 миллионов. Эти сто миллионов, можно сказать, размазали по Украине. Опять же, безграмотная хозяйственная деятельность в лице Кабинета министров», – констатировал бывший депутат.