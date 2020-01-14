«Песец» к Украине подкрался таки незаметно

14.01.2020, Киев, Ольга Козаченко

В итоговой статистике за 2019 год не будет роста прямых иностранных инвестиций, что свидетельствует об отсутствии позитивных изменений в украинской экономике.

Об этом в своем блоге пишет киевский финансовый аналитик Алексей Кущ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Прямые иностранные инвестиции в 2019-м году, скорее всего, будут на минимуме последних лет и составят примерно 2 млрд. дол. или даже меньше того. Эффект «вау-экономики» закончился так и не начавшись. И хоть зима выдалась малоснежная, «песец» подкрался таки незаметно…

ПИИ – это универсальный маркер реформ. Как говорится: «если ты такой успешный реформатор, то где твои ПИИ». Это к тезисам о «прекрасном годе», которые тиражируются с легкой руки «реформатора», осевшего после «реформ» банковского сектора в МВФ», – пишет Кущ.

Ранее украинский представитель в МВФ Владимир Рашкован заявил, что для Украины 2019-й был «хорошим годом», а экономические перспективы страны лучше, чем у Турции.

Как сообщал «ПолитНавигатор», экс-министр экономики Украины рассказал, что после майдана иностранные инвесторы, вложившиеся ранее в Украину, стали искать наименее затратные схемы вывода капиталов с Украины.