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Вся электрогенерация Киева разрушена или повреждена в результате российских атак. Ситуация в украинской столице – одна из самых тяжелых во всей Незалежной. Около 80% электроэнергии в Киев сейчас поступает с Ровенской АЭС. Но Россия уже атакует саму подстанцию, которая связывает столицу с этой атомной станцией. Уже совсем скоро может оборваться единственная оставшаяся энергетическая нить.

Это – новый этап войны на истощение. Повторные удары осложняют восстановление. Ремонт перестаёт быть разовой задачей: восстановленное оборудование снова оказывается повреждённым. Электрический кризис переходит в коммунальный. ТЭЦ — это одновременно электричество и теплоснабжение. Накануне зимы вопрос стоит уже не только об освещении квартир, но и об отоплении, горячей воде, работе насосов и канализации.

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Неудивительно, что на таком фоне развернулась ожесточенная борьба за то, кого из сидящих наверху в итоге объявят «стрелочником», ответственным за почти неизбежную зимнюю катастрофу.

Кандидатов пока двое.

С одной стороны, Банковая развернула очередное наступление на позиции киевского мэра Кличко, объявив его виновным в провалах.

С другой, сам киевский голова, выступая на днях в Раде, перевел «стрелки» на Зеленского, обвинив его в отсутствии необходимого ПВО, а, фактически, если отбросить экивоки – в том, что из-за его неуступчивости и авантюрной попытки втянуть страну в гонку на истощение с Россией, Киев сегодня и бомбят.

Ответный ход Банковой оригинальностью не блещет. На улицах Киева появились люди с картонками. А на тех картонках лозунги типа «Кличко черт». Звучит обидно для мэра, только вот украинскую столицу очередной имитацией майдана уже не удивить.

Так что местная власть вряд ли испугается ряженых, если только кукловоды не дадут им карт-бланш на какие-нибудь вполне реальные погромы ради выпускания накопившегося пара.

Соцсети ржут над девицей с фиолетовыми волосами, которая держит в руках плакат со словами «Кому звонить, когда мэр крадет деньги на подготовку к зиме себе в карманчик?».

Но ведь логично задаться тем же вопросом, только развернув его в направлении Зе-офиса. Разве украденные деньги на подготовку к зиме чем-то принципиально отличаются от украденных денег, предназначавшихся на фортификации, укрытия или то же многострадальное ПВО?

И разве не на это обстоятельство совсем недавно толсто намекал Трамп, говоря о растворившихся на украинских просторах американских деньгах?

И как бы мы не относились к Кличко, правда в том, что вопрос об ответственности за энергоснабжение Киева неизбежно превращается в спор о том, кто реально распоряжается ресурсами и принимает решения.

Кличко отвечает за городские теплосети, коммунальные предприятия и значительную часть подготовки резервного теплоснабжения. Но он не командует ПВО, не управляет национальной энергосистемой, не определяет военный бюджет и не может самостоятельно прекратить удары по энергетическим объектам.

Соответственно, требование к мэру обеспечить бесперебойное функционирование столицы при общем разрушении национальной энергетической инфраструктуры заведомо выходит за пределы его полномочий.

Однако у Кличко тоже возникает неудобная проблема. Он ещё 18 сентября отчитывался о выполнении 80% мероприятий по подготовке к зиме, а 8 октября говорил о полной готовности центральной системы теплоснабжения к запуску и обещал завершить создание резервной системы мощностью 1600 МВт лишь к концу декабря.

То есть, у двух сторон нынешнего жабогадюкинга имеются разные, но вполне реальные неудобные вопросы друг к другу.

Но главный вопрос вообще не в том, кто из них громче обвиняет другого. А в том, кто обладал полномочиями, деньгами и временем для создания альтернативной системы жизнеобеспечения, и что именно было сделано за предыдущие годы.

Причём, есть ещё одна политическая особенность. В условиях войны центральная власть получает чрезвычайно широкие полномочия, тогда как политическая ответственность за повседневную жизнь населения продолжает в значительной мере оставаться на местных руководителях.

Это создаёт весьма удобную для Зеленского асимметрию: полномочия концентрируются наверху, а ответственность можно распределять вниз.

И, если киевская зима действительно обернётся масштабным коммунальным кризисом, то спор Зеленского с Кличко будет уже не обычной борьбой двух политиканов. Он станет борьбой за то, кому общество предъявит счёт за последствия решений и бездействия последних нескольких лет.

При этом назначение виновного ничего не решает с точки зрения отопления. И тут фраза Кличко про козлов отпущения, пожалуй, точно описывает бесплодность самого политического конфликта.

А, с точки зрения миллионов обычных киевлян, сухой остаток спора начальников на тему «кто виноват, и что делать», состоит в том, что ни Банковая, ни киевская мэрия не в состоянии предложить никаких дельных рецептов выживания в предстоящую зиму.

Кроме одного – неизвестно куда и неизвестно как надолго уезжать из Киева.