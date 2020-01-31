Пещерный национализм овладевает умами украинцев

31.01.2020, Киев, Игорь Петров

Идеи интегрального национализма созданного Михновским, Донцовым, Бандерой – находят поддержку среди украинцев: люди считают приемлемыми массовые убийства, совершенные бандеровцами во время Второй Мировой войны.

Об этом на своем канале Youtube заявил первый председатель политической партии «Союз Левых Сил» Василий Волга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчера на телеканале КРТ руководитель «Союза левых сил» Максим Гольдарб вел передачу и вчера передача была посвящена выступлению Зеленского в Польше, когда он сдавал, что все наши предки были палачами, такими же, как и гитлеровцы, и виновны в многомиллионных убийствах ни вчем не повинных людей, детей, стариков, женщин. Что мы несем за это одинаковую ответственность.

Из логики Зеленского следует, что мы должны так же извиниться, как немцы, как гитлеровцы, которые уничтожали

наш народ и еврейский народ. Так вот, когда Максим вел эту передачу, все до единого звонки в студию были антисемитского характера.

Причем даже не совсем верилось в то, что это может звучать в эфире. Люди звонившие говорили «а что это эти жыды, эти иудеи, путь они откажутся от своей религии, а то что же, мы для них гои, то мы и не будем себя вести так» – то есть подразумевалось вести себя так, как бандеровцы и гитлеровцы вели себя по отношению к евреям, массово уничтожая их.

Есть необходимость осмысления, критического осмысления того, кто мы такие – а что ж мы за народ такой, когда идея социальной справедливости нас интересуют меньше, нежели живодерные идеи Степана Бандеры и Адольфа Гитлера, когда мы готовы встать на одну планку с живодерами, когда мы прославляем живодеров, когда нелюди, не имеющие ни сердца, ни нервов, ни сострадания, нелюди ненавидящие все на свете.

Свой собственный народ становится во главу угла, когда государство стремительным образом превращается в идеологическое государство нациствующего типа, когда идеи интегрального национализма, украинского интегрального национализма созданного Михновским, Донцовым, Бандерой – «наша власть будет страшной», «если и половина украинцев погибнет, когда мы будем строить Украину, слава Богу, вторая… И наш народ это принял», – констатировал Волга.