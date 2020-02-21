Песков опроверг Лукашенко

21.02.2020, Москва, Елена Острякова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Россия готова компенсировать союзнику последствия своего налогового маневра.

«Поставки осуществляет не российское государство, а российские нефтяные компании. Чтобы прояснить их позицию относительно цен, по которым они хотят продавать свою нефть нашим белорусским товарищам, [вице-премьер РФ] Козак вчера нефтяные компании и профильных министров собирал. Там они высказывали свои позиции относительно возможных цен и скидок. Естественно, не может идти речи о том, чтобы кто-то этим компаниям навязывал невыгодные условия, которые бы не соответствовали и российской, и международной ценовой конъюнктуре», – сказал Песков.

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Нюансы переговоров президентов он передавать отказался. По его словам, работа продолжается.

Как передавал «ПолитНавигатор», сегодня Лукашенко заявил, что Россия якобы готова выплатить Белоруссии 300 млн долларов в качестве компенсации за налоговый маневр.