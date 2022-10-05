Песков отвлёк внимание блогосферы от важных тезисов Путина

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Новости Украины

Сразу несколько политиков и политологов сообщили сегодня с утра, что ожидается обращение к народу президента РФ Владимира Путина об изменении статуса военной операции на Украине.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков опроверг эти слухи и назвал их фейками, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Однако президент все же выступил – в режиме видеоконференции перед лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса «Учитель года» 2022 года и участниками телевизионного шоу «Классная тема!».

Он поблагодарил учителей, «которые преподали своим ученикам важнейшие уроки совести, чести и долга, верности своим корням, своей истории, ответственности за родную землю, готовности прийти на помощь, защитить своё Отечество».

«Именно в этих непреходящих ценностях нашего народа воспитаны и солдаты, офицеры армии России, добровольцы и ополченцы героического Донбасса, которые отстаивают наше право, их собственное право, самостоятельно выбирать свой собственный, независимый путь развития. Подчеркну: Россия была и будет суверенной. Для этого сейчас, на поворотном этапе развития и нашей страны, да и всего мира, нужно укреплять, выстраивать суверенную, национальную систему образования и воспитания подрастающего поколения, обеспечить связанность, единство образовательного пространства страны. И прежде всего – нужно передать ребятам нравственный, культурный код нашего народа, исключить любые попытки навязать детям чуждые ценности, извращённое толкование истории», – подчеркнул Путин.

Он напомнил, что со следующего учебного года в школах на всей территории России, включая новые регионы, будут введены единые обязательные подходы к организации воспитательной работы с подрастающим поколением, а также к преподаванию общественно значимых предметов.

Президент проинформировал собеседников о том, что на новых территориях необходимо провести массовую диспансеризацию детей.

«Многие из них не только толком не учились в течение многих лет, но и не получали должной медицинской помощи. Часть этой работы должна быть организована выездными бригадами из различных субъектов Российской Федерации прямо в детских садах и школах. И поскольку это и в школах будет происходить, я обращаю на это ваше внимание и, конечно, прошу вашей поддержки», – сказал Путин.

Он также сообщил, что отсрочка по мобилизации распространяется теперь на аспирантов и тех, кто учится в вечернее время.

«Все такие: Путин выступит, Песков такой: а вот и не выступит, а Путин взял и выступил. А что называется по-другому, чем все говорили – ну так и ладно. Нужна организация отдыха детей из новых регионов. Им же нужна массовая диспансеризация. А также воспитание в контексте русской культуры и, при желании, пусть помогают семьям участников СВО вместе с волонтерами «Мы Вместе». Хотя кто там кого воспитает и кто с кем будет помогать еще хороший вопрос – эти дети, выросшие под обстрелами Украины, знают про историю своих регионов и про русскую культуру побольше нашего», – написал обозреватель RT Максим Кононенко.