Песков поцеловал руку Пугачёвой и помог украинскому ЦИПсО

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поцеловал руку певицы Аллы Пугачевой сегодня на похоронах известного модельера Валентина Юдашкина на Троекуровском кладбище в Москве.

«Я очень рад вас видеть», — сказал Песков «примадонне», которая ранее со скандалом бежала из России, обозвав своих зрителей холопами и рабами, но прилетела в Москву на похороны.

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Журналист Наталья Радулова напоминает, что Песков всегда поддерживал контакты с либеральной богемой, многие представители которой сейчас бежали из России и признаны иноагентами.

«Ну, конечно, украинские СМИ уже ржут: «Представитель Путина целует руки Пугачевой, выступающей против СВО и заявляющей, что россияне «были холопами, стали рабами». Многое могу понять, знаю, что этот любитель эстрады, Европы, курортов и фигуристок, всегда таким был, поэтому и Урганта считает вполне себе патриотом. Но у нас война. И Песков, блин, реально представитель главы государства! Можно хоть сейчас вести себя безупречно? Кому ты кланяешься, пока нас убивают и пытаются разрушить Россию? Или либеральная тусовочка превыше всего?..» – возмущается Радулова.

Ее коллега Екатерина Агранович напоминает, что месяц назад в зале, где сегодня проходила панихида Юдашкина, прощались с военкором Владленом Татарским, погибшим в результате теракта, и представителей Кремля на той панихиде не было.

«И публика на этих двух прощаниях не пересекается вовсе. Так и две России у нас живут отдельно друг от друга. Но надвигающаяся шиза — она одна на всех», – написала Агранович.

Политолог Армен Гаспарян с горечью отмечает, что федеральные СМИ уделяют сегодня больше внимания похоронам с Пугачевой, чем подрыву машины известного писателя Захара Прилепина.

«Пугачева отменно затмила террористический акт. Без всякого ЦИПсО», – написал он.

Пугачева зашла в зал панихид через отдельный вход, ее охрана запрещала это снимать, препятствуя работе журналистов.

По окончании траурной церемонии певицу окружили журналисты и просто люди. На вопрос «вы навсегда уехали из России?» она не ответила.

Наблюдатели полагают, что похороны Юдашкина стали для Пугачевой лишь поводом приехать в Россию. Истинная цель визита – решить проблемы с продажей элитной недвижимости и постараться смыть статус иноагента с ее мужа Максима Галкина, а так же рок-музыкантов Бориса Гребенщикова и Андрея Макаревича.

«Иуда приехала просить за себя, Макарушку и Бориньку. Простят?» – с сарказмом вопрошает поэт и музыкант Вадим Степанцов.