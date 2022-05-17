Песков: Против нас ведется война

Страны Запада предпринимают колоссальные усилия, пытаясь изолировать Россию на международной арене.

Об этом, выступая на марафоне «Новые горизонты», заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Пескова, часть этой войны против России – это информационное давление на Россию.

«Гибридная война – это то, с чем мы с вами сейчас сталкиваемся. Нельзя говорить об информационных войнах, не увязывая все с общим контекстом гибридной войны. Это не только американские, британские военные советники, которые говорят украинским националистам с оружием, что им делать, которые дают им развединформацию и так далее.

Это и попытка изолировать нас в мире. Это и экономическая война. Да, мы по-прежнему мягко называем их недружественными государствами, а я бы сказал, что это уже враждебные государства, потому что то, что они делают – это война…

Перед тем, как американские военные начинают бомбить какие-то страны или города, они завершают свою подготовку, а потом ждут, когда подготовится CNN. И когда CNN скажет: «Все нормально, мы готовы, начинайте», тогда начинаются американские операции. Вот такое значение придается этим самым информационным войнам», – заявил Песков.