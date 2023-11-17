Песков рассказал, как его дочь страдала и бедствовала во Франции

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков утверждает, что его старшая дочь Елизавета никогда не пользовалась преференциями, которые ей давала принадлежность к известной семье.

Об этом он заявил в интервью студенческой телестудии МГИМО, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если говорить о моей дочке, она никогда не была ребенком-мажором. У нее была достаточно непростая жизнь и учеба не только в России, но во Франции. Она всегда жила там очень бедно, в очень спартанских условиях и никогда не была мажором. Ей пришлось преодолевать огромное количество трудностей. Она долго искала себя и, слава Богу, что сейчас все устаканилось и нормально. Тоже, кстати, стала изрядной карьеристкой», – сказал Песков.

Сама Елизавета ранее рассказывала в соцсетях, что живя во Франции, работала во французских компаниях, а также в Сенате и Европарламенте, «старалась использовать с умом каждую возможность, которая ей дается».

Сейчас она владеет 30% выставочного агентства Centrum (ООО «Центрум»), которое специализируется на господрядах.

Так, агентство получило госгарантий на 50 млн рублей до 2025 года. Среди клиентов на сайте «Центрума» указаны Минсельхоз, Росрыболовство, Минпромторг, Федагентство по делам национальностей, мэрия Москвы. Пескова обвинила французский телеканал LCI в клевете, когда он обвинил ее в кумовстве.

В день начала СВО Пескова опубликовала в американской соцсети популярный пацифистский призыв, но после заявила, что критиковать действия российских властей не собиралась. В 2022 году дочь Пескова попала под западные санкции.