Песков сказал Западу, какие территории сейчас «хочет» Москва

06.08.2023 16:43
  (Мск) 
Просмотров: 2009
 
Вооруженные силы, Дзен, Запад, Крым, Новороссия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Никаких переговоров по бывшим территориям Украины, которые, согласно российской Конституции, входят в состав РФ, Москва вести не намерена.

Об этом изданию New York Times заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Никаких переговоров по бывшим территориям Украины, которые, согласно российской Конституции, входят в состав РФ,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Вместе с тем, Песков ответил отрицательно на вопрос о притязаниях России на новые украинские территории.

«Стремится ли Россия получить больше украинских территорий?», – спросили его американские журналисты.

«Нет. Мы, просто, хотим контролировать все те территории, которые теперь записаны в нашей Конституции как наши», – ответил пресс-секретарь президента России.

Поэтому, подчеркнул Песков, «в настоящее время оснований для мирного соглашения с Киевом нет», а «операция на Украине продолжится в обозримом будущем».

По всей видимости, слова Пескова – реакция на подтверждение «территориальной целостности Украины» участниками американской сходки в Саудовской Аравии, где, в том числе, присутствовали и дружественные России страны.

Москва устами Пескова сигнализирует, что «на чужое» уже не претендует, но и своего ни за что не отдаст… Так получается?

Напомним, ранее ряд влиятельных российских сенаторов заявил после недавних киевских атак на Крым, что Украине нельзя оставлять выход к морю, а это предполагает возвращение в состав РФ Николаевской и Одесской областей.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Август 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть