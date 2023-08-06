Песков сказал Западу, какие территории сейчас «хочет» Москва

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Никаких переговоров по бывшим территориям Украины, которые, согласно российской Конституции, входят в состав РФ, Москва вести не намерена.

Об этом изданию New York Times заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Вместе с тем, Песков ответил отрицательно на вопрос о притязаниях России на новые украинские территории.

«Стремится ли Россия получить больше украинских территорий?», – спросили его американские журналисты.

«Нет. Мы, просто, хотим контролировать все те территории, которые теперь записаны в нашей Конституции как наши», – ответил пресс-секретарь президента России.

Поэтому, подчеркнул Песков, «в настоящее время оснований для мирного соглашения с Киевом нет», а «операция на Украине продолжится в обозримом будущем».

По всей видимости, слова Пескова – реакция на подтверждение «территориальной целостности Украины» участниками американской сходки в Саудовской Аравии, где, в том числе, присутствовали и дружественные России страны.

Москва устами Пескова сигнализирует, что «на чужое» уже не претендует, но и своего ни за что не отдаст… Так получается?

Напомним, ранее ряд влиятельных российских сенаторов заявил после недавних киевских атак на Крым, что Украине нельзя оставлять выход к морю, а это предполагает возвращение в состав РФ Николаевской и Одесской областей.