Песков сожалеет о разрыве России с Западом

Елена Острякова.  
17.11.2023 13:59
  (Мск) , Москва
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Дзен, Запад, Политика, Россия


Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сожалеет о разрыве России с Западом, но считает, что он был неизбежным.

Об этом он заявил в интервью студенческой телестудии МГИМО, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сожалеет о разрыве России с Западом, но считает, что...

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«Конечно, ничего хорошего в том, что мы сейчас переживаем все вместе период такой жесткой конфронтации с тем, что мы называем «коллективный Запад», – нет. Это, скорее, плохо.

Это связано с тем, что мы вступили в период очень глубокой трансформации. Все системы международно-правовых, экономических отношений ломаются», – сказал Песков.

Он посетовал на то, что после развала СССР страны коллективного Запада почувствовали себя «истинными властителями мира», но считает: на это были основания.

«Такие побуждения никогда не возникают на пустом месте. Это было связано с тем, что они имели солидную экономическую и технологическую базу. Все технологии рождались именно на Западе, основная промышленность и производство были на Западе», – отметил чиновник.

Он не считает ошибочным прошлую ориентацию России на Запад, потому что «правильно всегда ориентироваться на лучшее», назвав  айфон «прекрасным изобретением» и упомянув о том, что Россия до сих пор не смогла создать аналогов западных операционных систем.

Сам Песков до сих пор не отказался от айфона, хотя большинство российских высокопоставленных чиновников это сделали.

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