«Песни Вики Цыгановой – отличное тактическое средство»: Евгений Пригожин оценил помощь известной артистки на СВО

Виктор Носаченко.  
14.02.2023 14:42
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация


Российский предприниматель Евгений Пригожин назвал песни артистки Вики Цыгановой «отличным средством» для выявления огневых точек соперника в зоне СВО.

На кадрах, опубликованных пресс-службой компании «Конкорд», показана колонка, из которой звучит композиция Цыгановой. Пригожин поблагодарил артистку и передал просьбу бойцов ЧВК «Вагнер» написать для них еще несколько песен.

Российский предприниматель Евгений Пригожин назвал песни артистки Вики Цыгановой «отличным средством» для выявления огневых...

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«Песни Вики Цыгановой – отличное тактическое средство для выявления огневых точек противника. Вика, спасибо Вам огромное. Ребята просят написать ещё парочку, чтобы разнообразить наживки для противника», – приводит слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Ранее Пригожин заявил, что в России появился целый культурный пласт людей, прославляющих бойцов ЧВК «Вагнер». В народе про них начали сочинять песни.

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