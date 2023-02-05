Песня о Крымской войне стала хитом Интернета – миллион просмотров за 3 дня

Михаил Рябов.  
05.02.2023 20:32
  (Мск) , Москва
Просмотров: 2901
 
Дзен, История, Крым, Культура, Россия


Более миллиона просмотров за три дня на хостинге Youtube собрал клип «Петропавловск», посвященный битве за город на Камчатке во время Крымской войны. Это – пример настоящего прорыва отечественной патриотической музыки (да еще и на вражеской платформе) на фоне того, что официальная поп-эстрада выдавала с начала СВО при поддержке бюджетных вливаний.


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Авторы «Петропавловска» – коллектив «RADIO TAPOK» Олега Абрамова. Группу считают российскими последователями шведов из Sabaton, которые также воспевают исторические битвы.

Кстати, не так давно российские музыканты выпустили еще один знаковый клип, посвященный битве за Москву. В комментариях под роликом группа в шутку предложила шведам сделать кавер. И каково было удивление музыкантов и фанатов, когда Sabaton вскоре опубликовали свою англоязычную версию песни об обороне столицы СССР в 1941 году!

Ниже – два упомянутых клипа. «ПолитНавигатор» поздравляет «RADIO TAPOK» с успехом!

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