Песня студенток про Донбасс взорвала Интернет

10.09.2020, Донецк, Сергей Вредников

Настоящим хитом в социальных сетях стал видеоролик из Донецка, который записали местные жительницы, исполив песню «Донбасс за нами!». Композиция была посвящена 77-й годовщине освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков.

«Вот эти люди, эти девчонки, их худрук, автор слов и все те, для кого они написаны и звучат – это и есть Донбасс и Россия. Настоящие!» – прокомментировал композицию телеведущий Артем Шейнин.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Студентки Маргарита Лисовина и Наталья Качура записали ролик с песней, автором слов которой является донецкий писатель Владимир Скобцов. Аранжировку написал автор гимна ДНР Михаил Хохлов.

В песне такие слова:

«Проснулся Зверь в кромешной темноте,

И Богу была названа цена,

Прогнулись все — и братья во Христе,

Прогнулось всё, но не моя страна.

***

Был урожайным високосный год,

И кровью смерть была пьяным-пьяна,

От туч свинцовых гнулся небосвод,

Прогнулось всё, но не моя страна.

***

Припев:

В полнеба пламя,

В полнеба смог,

Донбасс за нами,

И с нами Бог!

В полнеба пламя,

В полнеба смог,

Россия с нами,

И с нами Бог!

***

Здесь памяти не предали отцов,

Здесь не отдали дедовской земли,

Какой ценою — не отыщешь слов,

Здесь за Отчизну жизнь не берегли.

И снова сила русская в руках,

И жизнь, и смерть за Родину красна,

Стоит и держит небосвод в веках

Моя непокорённая страна!

***

Пусть суждено погибнуть на кресте,

Но на колени не поставить нас,

В кровавом полюшке один за всех

Стоит и держит небосвод Донбасс», – спели девушки.

Новая песня буквально «взорвала» Интернет – всего за два дня ролик набрал более 60 тысяч просмотров в YouTube.

«Мне кажется, кто-то проснётся завтра знаменитым. Как их зовут?»; «Это вирус какой-то…весь день слушаю) все друг другу рассылают»; «Давно ничего лучше не слышал!» – комментируют композицию восторженные пользователи Интернета.