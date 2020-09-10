Песня студенток про Донбасс взорвала Интернет
Настоящим хитом в социальных сетях стал видеоролик из Донецка, который записали местные жительницы, исполив песню «Донбасс за нами!». Композиция была посвящена 77-й годовщине освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков.
«Вот эти люди, эти девчонки, их худрук, автор слов и все те, для кого они написаны и звучат – это и есть Донбасс и Россия. Настоящие!» – прокомментировал композицию телеведущий Артем Шейнин.
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Студентки Маргарита Лисовина и Наталья Качура записали ролик с песней, автором слов которой является донецкий писатель Владимир Скобцов. Аранжировку написал автор гимна ДНР Михаил Хохлов.
В песне такие слова:
«Проснулся Зверь в кромешной темноте,
И Богу была названа цена,
Прогнулись все — и братья во Христе,
Прогнулось всё, но не моя страна.
***
Был урожайным високосный год,
И кровью смерть была пьяным-пьяна,
От туч свинцовых гнулся небосвод,
Прогнулось всё, но не моя страна.
***
Припев:
В полнеба пламя,
В полнеба смог,
Донбасс за нами,
И с нами Бог!
В полнеба пламя,
В полнеба смог,
Россия с нами,
И с нами Бог!
***
Здесь памяти не предали отцов,
Здесь не отдали дедовской земли,
Какой ценою — не отыщешь слов,
Здесь за Отчизну жизнь не берегли.
И снова сила русская в руках,
И жизнь, и смерть за Родину красна,
Стоит и держит небосвод в веках
Моя непокорённая страна!
***
Пусть суждено погибнуть на кресте,
Но на колени не поставить нас,
В кровавом полюшке один за всех
Стоит и держит небосвод Донбасс», – спели девушки.
Новая песня буквально «взорвала» Интернет – всего за два дня ролик набрал более 60 тысяч просмотров в YouTube.
«Мне кажется, кто-то проснётся завтра знаменитым. Как их зовут?»; «Это вирус какой-то…весь день слушаю) все друг другу рассылают»; «Давно ничего лучше не слышал!» – комментируют композицию восторженные пользователи Интернета.
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