Пессимист Зюганов и оптимист Путин поговорили об экономике

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов раскритиковал разнобой мнений в финансовом блоке российского правительства, который проявился на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Об этом он заявил сегодня на встрече лидеров парламентских фракций с президентом России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Когда выходят 4 человека, которые отвечают за финансы и экономическую политику, они обязаны проводить одну общую линию. Или вам надо взять в руки банк, а премьеру – все остальное. Сидит огромный зал, миллионная аудитория, деловые люди привезли деньги… Но все в разнобой. Одна говорит: перегрелись, второй – в потолок уперлись, третий – нет спада. На самом деле ситуация сложная», – сказал Зюганов.

На ВЭФ министр экономического развития Максим Решетников заявил, что экономика России охлаждается быстрее ожидаемого. Глава Сбера Герман Греф утверждал, что второй квартал 2025 года уже показал «техническую стагнацию», и охлаждение продолжается. А вице-спикер Госдумы РФ Александр Бабаков раскритиковал их за негативные оценки.

Сам Зюганов склонен верить пессимистическим прогнозам.

«Я уверен, что у вас есть все необходимые данные. Сползти с 4,5%… Сегодня отставать для нас недопустимо ни с какой точки зрения. А они некоторые области опустили ниже процента», – сказал лидер КПРФ.

Владимир Путин ему возразил.