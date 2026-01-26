Пессимизм европейцев вырос до беспрецедентных значений

Опрос граждан ЕС выявил среди них глубокий пессимизм в отношении своего будущего. Об этом пишет издание Politico, получившее эксклюзивный доступ, к социологии компании FGS Global.

Почти две трети респондентов заявили, что «лучшие годы позади» (63 процента), а 77 процентов считают, что жизнь в их стране «будет сложнее для следующего поколения». Опрос проводился в ноябре среди более чем 11 тысяч человек в 23 странах ЕС.

«Мрачные настроения особенно распространены в Западной и Центральной Европе. Большинство европейцев (76 процентов) заявили, что демократия в их стране находится в упадке», – отмечается в публикации.

«Очевидно, что существует очень, очень высокий уровень пессимизма», — сказал Крейг Оливер, один из авторов исследования.

Оливер ранее работал советником по пиару у британского премьера Дэвида Кэмерона.

Примечательно, что почти во всех опрошенных странах, за исключением Польши, Литвы и Дании, большинство респондентов считает, что их страна движется в неправильном направлении.

«Результаты опроса — плохая новость для большинства правительств», – считает издание.

