Пессимизм нарастает: украинская армия не верит даже в границы 2022-го

Анатолий Лапин.  
10.06.2024 11:54
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Для Украины не стоит вопрос границ не то, что 91-го, а даже 2022-го года. Об этом в эфире видеоблога «Вышка» заявил снайпер ВСУ Константин Прошинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Прошинского, возвращения украинской территории до этих рубежей не произойдет.

Для Украины не стоит вопрос границ не то, что 91-го, а даже 2022-го года....

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«Мы в такой патовой ситуации, что каждый по-своему будет подразумевать, а что такое патовая позиция. То есть мы оставим за собой, условно говоря, Часов Яр, у нас позиция становится автоматически сильной? Или если мы потеряем Часов Яр, у нас позиция становится автоматически слабой или нет? Без западного вооружения мы не сможем продвигаться вперед, мы сможем эффективно защищаться в той или иной мере.

Я не верю ни в какие границы 91-го года от слова вообще, на поле боя, я имею в виду. Когда-то, дипломатическим путем, естественно, это возможно, через какие-то годы, десятилетия… Поэтому для меня лично вопрос границ 91-го года не стоит. Скажу больше, для меня, наверное, уже не стоят и границы 24 февраля 22-го года», – заявил Прошинский.

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