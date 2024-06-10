Пессимизм нарастает: украинская армия не верит даже в границы 2022-го

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Для Украины не стоит вопрос границ не то, что 91-го, а даже 2022-го года. Об этом в эфире видеоблога «Вышка» заявил снайпер ВСУ Константин Прошинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Прошинского, возвращения украинской территории до этих рубежей не произойдет.

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«Мы в такой патовой ситуации, что каждый по-своему будет подразумевать, а что такое патовая позиция. То есть мы оставим за собой, условно говоря, Часов Яр, у нас позиция становится автоматически сильной? Или если мы потеряем Часов Яр, у нас позиция становится автоматически слабой или нет? Без западного вооружения мы не сможем продвигаться вперед, мы сможем эффективно защищаться в той или иной мере. Я не верю ни в какие границы 91-го года от слова вообще, на поле боя, я имею в виду. Когда-то, дипломатическим путем, естественно, это возможно, через какие-то годы, десятилетия… Поэтому для меня лично вопрос границ 91-го года не стоит. Скажу больше, для меня, наверное, уже не стоят и границы 24 февраля 22-го года», – заявил Прошинский.