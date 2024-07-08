Пессимизм украинского аналитика: Часов Яр на грани падения

Вадим Москаленко.  
08.07.2024 08:54
  (Мск) ,  Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Россия, Сюжет дня, Украина


Западная военная и финансовая помощь не помогла ВСУ остановить продвижение российской армии. Об этом в эфире своего интернет-канала заявил киевский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Несмотря на поступления украинским войскам западной помощи, полностью остановить ползучее наступление пока не удаётся. На бахмутском направлении российские войска захватили весь микрорайон Канал в городе Часов Яр, это восточная часть города. Это в целом приближает возможную потерю всего города, что, в свою очередь, сделает прифронтовым городом Константиновку», – сказал Бортник.

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Западная военная и финансовая помощь не помогла ВСУ остановить продвижение российской армии. Об этом...


«На Торецком направлении российские войска продвинулись на четыре километра к югу от Нью-Йорка, также зашли в сам Нью-Йорк. Также продвинулись на два километра к востоку от Угледара.

Сложная ситуация на фронте вызывает волну критики в западной прессе в адрес высшего военного и политического руководства Украины. Связано это с тем, что ситуация на фронте беспокоит США, где идёт президентская избирательная кампания. Ведь после разблокировки в конгрессе помощи в 61 миллиард долларов, союзники считали, что сделали всё возможное для Украины, и ожидали от ВСУ положительных изменений на фронте», – добавил политолог.

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