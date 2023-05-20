«Петь для них не буду ни в жизнь» – Макаревич назвал русских говном

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Популярный в прошлом веке рок-музыкант Андрей Макаревич не хочет возвращаться из Израиля в Россию.

Об этом он заявил в интервью сбежавшей в Испанию комику-иноагенту Татьяне Лазаревой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня ни малейшего желания нет. И я тебе скажу, по какой причине. Вот лопнет эта власть рано или поздно, и это все подтявкивающее говно затихнет. Но они же никуда не денутся, они же там останутся. И я поеду для них петь? Да ни в жизнь», – сказал Макаревич.

Он рассказал, что, живя в Израиле, видит старых друзей чаще, чем в Москве.

«Я их вижу весьма часто в разных местах нашего небольшого земного шара. Каждый из них делает, что может, для того, чтобы война закончилась», – трепался Макаревич.

Ранее он заявлял, что звезды шоу-бизнеса, сбежавшие из страны после начала спецоперации, «и есть Россия», а оставшиеся – «мудачье».