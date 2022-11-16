Петербург накрыла волна коррупционных уголовных дел после обнародования сведений о богатствах губернатора

На прошлой неделе в соцсетях и СМИ появилась справка, в которой довольно убедительно были расписаны схемы, где действующий губернатор Петербурга Александр Беглов завязан с коррупционными схемами. За это время в городе на Неве возбуждено как минимум три уголовных дела по таким статьям.

Санкт-Петербург может побить собственный рекорд по уровню коррумпированности и получить призовое место в «антирейтинге» в России. В августе 2022 года город попал на 10-е место по количеству возбужденных дел по так называемым «коррупционным» статьям и только за последние 10 дней было зарегистрировано целых три таких дела. При этом по состоянию на июль было возбуждено 97 уголовных дел из-за взяток.

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Скорее всего дело в том, что на прошлой неделе была опубликована в прессе, а после широко разошелся по Сети документ о коррупции в окружении губернатора Беглова, где на 100 страницах были описаны схемы освоения бюджетных денег, откровенного превышения должностных полномочий и многочисленного имущества губернатора и его окружения. Из справки, появившейся изначально в анонимном Телеграм-канале, следовало, что семья губернатора Беглова за время его губернаторства заметно разбогатела, а все имущество его самого и его ближайших родственников оценивалось в 1,5 млрд рублей.

Сам Беглов никак не отреагировал на появление подобной информации, зато в городе на Неве началась довольно активная работа правоохранительных органов.

11 ноября стало известно о задержании и последующем аресте Ивана Орынчука – человека, который начиная с лета 2022 года занимался восстановлением Мариуполя по поручению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Также была арестована и его сестра – Оксана Орынчук. Официально дело связано с хищениями на реставрации московского Кремля, однако в процессе следствия могут всплыть и заказы по восстановлению Мариуполя – города-побратима Санкт-Петербурга, который под свое личное «шефство» взял Беглов.

После этого следователи пришли с обысками на другое предприятие, непосредственно связанное со Смольным. Речь идет об объектах комбината детского социального питания «Столовая №14», принадлежащего Администрации Санкт-Петербурга и обслуживавшего школы Московского района. Как предположили журналисты, визиты сотрудников Следственного комитета РФ проходили в рамках дела, возбужденного по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц» по факту банкротства с последующим захватом комбината «Юность» в 2019 году. Отдельно нужно отметить, что «Столовая№14» фигурировала в упомянутой выше справке, так что скорее всего это – не совпадение.

15 ноября стало известно об еще одном громком задержании в Петербурге – по подозрению в получении взятки был задержан инженер управления по строительству петербургской подземки. Примечателен тот факт, что к «Метрострою Северной столицы» сотрудники СК РФ уже давно присматривались и по другим делам, а само предприятие – это фактически перешедший из одной собственности в другую старинный «Метрострой», который попросту сменил владельца по очень непрозрачной схеме. Бывшие сотрудники откровенно называют банкротство с последующим подобный «переходом» оборудования и рабочих не иначе, как «рейдерским захватом», которое был совершен чиновниками Смольного как раз во времена правления Александра Беглова.

Все три эпизода с запахом коррупции и прослеживаемой связью со Смольным произошли после публикации документа в Сети. Причем эти факты в том самом документе либо упоминались, либо, как в случае с комбинатом питания были досконально расписаны.

Напомним, ранее СМИ сообщали о задержании бывшего исполняющего обязанности директора «Метростроя», экс-чиновника Смольного Сергея Харлашкина. Не так давно ему был продлен срок содержания под стражей.