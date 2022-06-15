Петербург оздоровился Донбассом и тут же отравился Киркоровым

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Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – важнейшее в нынешних условиях мероприятие.

Чувствуется особое отношение к Донбассу – губернатор Петербурга Беглов и глава ДНР Пушилин выстрелом из пушки Петропавловской крепости открыли ПМЭФ. И представлен Донбасс на Форуме сразу двумя экспозициями.

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Либеральные СМИ и «тележки» попытались и здесь найти негатив – якобы экраны с надписью «Мы вместе с Донбассом» на стенде Росмолодёжи внезапно погасли через пару часов после начала мероприятия. Погасли и вновь зажгли. Бывает. Главное – Донбасс представлен, и эффект для региона от участия в Форуме будет, невзирая на карканье недоброжелателей.

Правда, и без либеральных СМИ ложка эмоционального дёгтя в бочку позитива была добавлена. Станцевавший не так давно на кресте Киркоров попал в разряд уважаемых инвесторов. Глумление над святым для миллионов православных символом не помешало певцу ртом подписать соглашение о сотрудничестве с Ленинградской областью.

«Стороны договорились о формировании условий для создания на территории деревни Новосаратовка Свердловского поселения Всеволожского района девелоперского проекта. В конце 2023 года здесь будет построен торгово-развлекательный комплекс», – сообщают СМИ.

Да, обычно возникает риторический вопрос – что было бы с Филиппом Бедросовичем, если бы он станцевал на полумесяце? Смог бы хоть, что-нибудь подписать своими руками после этого, или ему бы их попросту оторвали, вместе с головой? Но, православные добрые и всепрощающие. И Киркоров теперь инвестор.

Правда, не прошел мимо внимания присутствовавших и тот факт, что Киркоров демонстративно ушел от ответа на вопрос о его отношении к проводимой Спецоперации на Украине. Не отвлекайте его такой ерундой, он теперь инвестор-певец стратегией занимается…