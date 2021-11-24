Петербургские предприниматели распродают свой бизнес на «Авито»

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В последние месяцы на популярной интернет-площадке объявлений все чаще стали появляться предложения о продаже готового бизнеса.

Проанализировав данные сайта «Авито», журналисты издания сделали вывод, что на продажу выставляются предприятия малого и среднего бизнеса, которые не пережили пандемию.

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По информации издания «Городовой», наиболее пострадавшими от коронавируса и введенных губернатором Петербурга Александром Бегловым ограничений стали сферы общепита, туриндустрии, бытовых услуг, отрасли развлечений и красоты.

Так, респектабельное с виду заведение, открывшееся только в октябре, выставлено на продажу. Ресторан класса А расположен в центре Петербурга. На продажу также выставлены три кофейни: на Невском проспекте, Большой Конюшенной улице и Кондратьевском проспекте.

Ранее о продаже своего ресторана «МыЖеНаТы» сообщил петербургский ресторатор Александр Затуливеров. Бизнесмен считает, что у Смольного нет понимания, как взаимодействовать с бизнесом в условиях ограничений. В беседе с журналистами он критиковал систему QR-кодов и необоснованных ограничений, ударивших по местному бизнесу.

Полистав страницы сайта, можно найти объявления о продаже автосервисов и автомоек, ателье по пошиву и ремонту одежды. В один день на площадке появилось сразу несколько объявлений о продаже стоматологических клиник, салонов красоты и Spa-салонов.

Как отмечают в профессиональном сообществе, по бизнесу серьезно ударила нерабочая неделя с 30 октября по 7 ноября. Возможно, кто-то и нашел бы в себе силы оправиться от нанесенного удара этим и предыдущими локдаунами, но впереди новые ограничения. В Петербурге готовятся к введению QR-кодов. Новая система особенно ударит по едва восстановившимся сферам общепита и развлечений.

Часть предпринимателей, которые продают свой бизнес в Санкт-Петербурге, планируют перебраться в другие регионы, прежде всего в Москву. Такое решение они объясняют разным подходом властей к поддержке местного бизнеса.

«Меры поддержки бизнеса в Москве, где есть субсидирование коммунальных услуг, категорически отличаются от мер поддержки в Санкт-Петербурге. Поэтому у гостиниц и отелей в Петербурге ситуация очень сложная», — отмечала в интервью «Петербург Ньюс» ответственный секретарь межотраслевого координационного совета гостеприимства и услуг Тамара Буйлова.

Это подтверждают и сами представители власти. Депутаты Заксобрания Петербурга в эфире передачи «Партбюро» на канале «Санкт-Петербург» признали наличие «бюрократического фильтра». По их словам, почти 80% бизнесменов Северной столицы недоступна поддержка Смольного.