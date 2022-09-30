Петербургский депутат Сергеева об инициативе назвать улицу в честь Дугиной: память о Дарье должна остаться с нами

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Дарья Дугина была светлым и перспективным человеком, переименование одной из улиц Санкт-Петербурга в ее честь сохранит память о ней, заявила депутат местного ЗакСа, член комитета по правопорядку и безопасности Вера Сергеева.

Погибшая в минувшем августе при взрыве девушка родилась в семье известного философа и идеолога Русского мира Александра Дугина. Дарья пошла по стопам отца и уже в юном возрасте стала одним из самых талантливых отечественных журналистов и политологов.

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Дугина работала обозревателем Международного евразийского движения, выступала с лекциями по вопросам геополитики, была настоящей патриоткой, всегда отстаивала и прославляла интересы Родины в различных интервью и беседах. Сергеева назвала ее трагическую гибель настоящим ударом для семьи:

«Я Дарью не знала, но чисто по-человечески сочувствую ее родным и переживаю сам факт. Девчонка умница, перспективная, и вдруг такое — теракт на глазах у ее отца. Ну как это»?

Депутат высоко оценила инициативу назвать одну из улиц Санкт-Петербурга в честь Дугиной, которая часто приезжала в город с рабочими визитами:

«Какие-то злые люди взяли и решили, что ей не надо жить. Новость про то, что назвали улицу в ее честь, расцениваю позитивно. Наверное, город был связан как-то, возможно, Дарья приезжала туда по работе».

Сергеева призвала не забывать имена погибших молодых россиян-патриотов. Будущие поколения должны хранить память о национальных героях.

«Я вообще за то, чтобы имена таких вот светлых молодых людей, трагически погибших по злой воле, оставались с нами, как имена героев-молодогвардейцев», — заключила депутат.

Дарья Платонова (Дугина) погибла вечером 20 августа. Причиной смерти стала детонация взрывного устройства, заложенного под днище ее автомобиля с водительской стороны.

Церемония прощания с девушкой состоялась 23 августа. На траурное мероприятие приехало сотни коллег и друзей Дарьи, а также множество официальных лиц, среди которых были лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов и директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты Екатерина Мизулина.