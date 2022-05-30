Петербургский суд отфутболил иск в отношении рок-русофоба Шевчука

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Новости Украины

Дзержинский суд Петербурга вернул административное дело о дискредитации ВС РФ в отношении рок-музыканта Юрия Шевчука составителям в Уфу.

Формулировка отказа – «из-за нехватки конкретики», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В протоколе об административном правонарушении фактически отсутствует описание объективной стороны административного правонарушения — документ не содержит сведений о том, какими конкретно действиями или словами он совершил публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ… Если недостатки не будут устранены или полиция не будет передавать дело обратно — дело будет прекращено», – пояснил адвокат Александр Передрук.

На Шевчука составили протокол после его концерта в Уфе, на котором он заявил, что не понимает почему «гибнут люди на Украине ради наполеоновских планов очередного нашего Цезаря». Сам певец отказался давать показания.

Позже в интервью израильскому телеканалу он повторил свои инвективы и объявил, что больше не будет гастролировать по России. Однако члены группы ДДТ опровергли это заявление.

Ранее Шевчук отказался выступать в Тюмени, потому что там на здании филармонии была размещена эмблема СВО на Украине – буква Z.

Многие российские музыканты осудили поведение Шевчука.