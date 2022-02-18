Петербуржцев беспокоят ДТП и пробки на покрытых льдом дорогах города

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Утро пятницы в Петербурге началось с пробок на обледеневших не убранных дорогах. По данным сервисов «Яндекс» затруднение движения транспорта, в том числе общественного, фиксируется в разных районах Северной столицы. Не обошлось и без «погодных» дорожно-транспортных происшествий, что только усугубило очередной транспортный коллапс.

Изменение погодных условий на фоне некачественной уборки снега и наледи привело к серьезным пробкам на Садовой улице, участке Невском проспекта, Измайловском и Литейном проспектах, на Пироговской набережной, Большом проспекте Петроградской стороны, проспекте Энгельса. Транспорт стоит также на КАД от Мурманского шоссе до Большого Обуховского моста, на Кантемировской улице, Пулковском и Московском шоссе и др.

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Участники сообщества «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте» сообщают об автомобильных авариях на обледеневших за ночь дорогах, не расчищенных коммунальщиками. Так, на перекрестке проспекта Просвещения и улицы Композиторов произошло столкновение двух легковых автомобилей. На опубликованных очевидцами фотографиях на дорожном покрытии отчетливо видна наледь.

Также утром 18 февраля на Светлановской площади автобус протаранил трамвай маршрута № 40, поворачивавший на 2-й Муринский проспект. Из-за столкновения трамвайное движение на данном участке парализовано.

Проблема некачественной уборки снега и наледи в Петербурге является одной из главных причин роста числа автомобильных аварий и ДТП в течение последних нескольких месяцев. Вопреки заверениям губернатора Александра Беглова, город оказался не готов к зимнему сезону. Напомним, еще осенью в Смольном обещали вывести на улицы в случае обильных осадков более 1700 единиц спецтехники и задействовать дополнительные резервы, однако после первых же снегопадов в конце ноября выяснилось, что мегаполису не хватает снегоуборочных машин и дворников.

Ресторатор Матильда Шнурова ранее прокомментировала в интервью для СМИ проблему с уборкой улиц в Петербурге. По ее словам, «нет печальней зрелища», чем город на Неве этой зимой.