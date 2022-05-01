Петербуржцы критикуют транспортную реформу и советуют Беглову «поездить на автобусе хоть недельку»

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Петербуржцы просят вернуть маршрутные такси, от которых Смольный постепенно избавляет город в рамках транспортной реформы. По отзывам людей, предложенные альтернативы не являются полноценной заменой. Горожане отмечают, что отмена маршруток вынудит их делать по несколько пересадок и тратить на дорогу в два-три раза больше времени.

Напомним, чиновники пообещали петербуржцам комфорт с новыми низкопольными автобусами, оснащенными разъемами USB. Однако плюсы современной техники оказались сведены на нет необходимостью езды с двумя пересадками и многократным увеличением времени на дорогу. Горожане ежедневно оставляют на странице Комтранса в социальной сети «ВКонтакте» просьбы не отменять отдельные маршруты или разработать аналоги.

Петербуржцы отмечают, что обычные 10-минутные маршруты теперь занимают по 40 минут. По мнению горожан, власти не желают слышать жалобы людей на неудобство.

Если бы над изменениями в работе общественного транспорта трудились люди, которые ездят на автобусах, таких проблем бы не было, уверены пользователи. В соцсетях предлагают «пересадить» на общественный транспорт губернатора Александра Беглова и его команду хотя бы на неделю, чтобы они смогли оценить весь «комфорт» новой транспортной реформы.

Ранее координатор движения «Центральный район за комфортную среду обитания», муниципальный депутат МО «Смольнинское» Константин Хрщонович отметил, что стремление властей переориентировать пассажиропоток с коммерческих маршрутов на социальные не всегда оправданно. По мнению Хрщоновича, властям необходимо держать обратную связь с петербуржцами, иначе транспортная реформа приведет к проблемам.