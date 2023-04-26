Петербуржцы не дождались от Беглова признания провалов в управлении городом в отчете за 2022 год

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В среду, 26 апреля, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выступил перед городским Законодательным Собранием с ежегодным отчетом, в котором рассказал, как прошел 2022 год и с какими вызовами столкнулась Северная столица.

Об этом сообщается в официальной группе Смольного в социальной сети «ВКонтакте».

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В ходе выступления градоначальник рапортовал о «достижениях» правительства Петербурга под его непосредственным руководством. Весь его отчет получился чрезмерно оптимистичным, вопреки огромному количеству проблем, которые обрушились на голову простых жителей Северной столицы в минувшем году. Причем большая их часть — системные, однако о них Александр Дмитриевич почему-то предпочел не говорить.

Стоит отметить, что в 2022 году Беглов вместе со своей командой фактически провалили две важнейшие для мегаполиса реформы — мусорную, а затем и транспортную. Это во многом произошло в связи с множеством недоработок, допущенных недальновидными чиновниками, многие из которых годами не справляются со своими обязанностями, как и губернатор.

В результате этого горожане по-прежнему сталкиваются с трудностями при перемещении по городу в общественном транспорте, а на придомовых контейнерных площадках во всех без исключения районах по долгу не вывозятся бытовые отходы и царит антисанитария.

Не стоит забывать и предложенный Бегловым закон о «Комплексном развитии территорий в Санкт-Петербурге» (КРТ), спровоцировавший широкий общественный резонанс.

Кроме того, в течение всего минувшего года в Петербурге неоднократно разгорались скандалы в связи с продолжающимся уничтожением исторического облика города. Дело дошло до того, что на ситуацию обратил внимание председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин, инициировав проверку всех фактов разрушения старинных зданий и сооружений, в том числе являющихся объектами культурного наследия.

В целом в 2022 году петербуржцы столкнулись с огромным количеством системных проблем, нерешенных Бегловым и его командой «эффективных» управленцев. Это и удручающее состояние городской сферы ЖКХ, частые прорывы теплосетей, «забытая» губернатором устаревшая система водоотведения, дырявые протекающие крыши жилых домов, разбитые дороги и некачественная работа коммунальных служб, а также процветающая коррупция.

Помимо прочего, горожане так и не дождались появления новых станция метрополитена и развития сети. Глава Смольного отличился еще и невнятной позицией по поддержке специальной военной операции (СВО) на Украине.

В сегодняшнем отчете перед Заксобранием жители Санкт-Петербурга так и не услышали от нерадивого губернатора признания собственных управленческих ошибок. Несмотря на его красноречивые заявления горожане уже давно не верят обещаниям чиновника, который уже несколько лет подряд не справляется со своими обязанностями.

Напомним, в опросе Telegram-канала общественного движения «Петербург — город перемен» о поддержке петиции за отставку Александра Беглова приняли участие уже более 1,4 миллиона петербуржцев, из которых 78% проголосовали за отстранение его с занимаемой должности.