Петербуржцы не хотят платить «коммуналку» за неувезенный мусор

Петербуржцы готовятся бойкотировать оплату уборки мусора за январь, столкнувшись с постоянными задержками вывоза отходов. Жители города обращаются друг у другу с предложениями не платить по счетам за плохо оказанную услугу, требуя исключить строчку из январских счетов.

В первые три дня такие заявления звучали на уровне планов, то теперь люди требуют пересчитать квиток за «коммуналку», считая услугу вывоза мусора некачественно оказанной. Что характерно, едва зашла речь о конкретных шагах, администраторы страницы Жилищного комитета ограничили комментарии.

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Но требования перерасчета звучат все чаще, и петербуржцы передают друг другу инструкцию, как его оформить, общаясь на страницах Жилищного комитета и Комитета по природопользованию.

Многие удивлены, что строчка о «вывозе мусора» есть в январских счетах от управляющих организаций, если теперь этим занимается созданное Смольным вместе с Ленобластью АО «Невский экологический оператор», и согласны, что УК не могут влиять на качество этой услуги, раз более не выбирают поставщиков.

«Договор между НЭО и УО может быть, а может и не быть. Каким образом УО может влиять на коммунальную услугу «вывоз мусора» при условии перехода на прямые договоры? Звонить и требовать? Не кажется ли вам, что координировать работу перевозчиков, отслеживать качество и количество выполненной работы должен и обязан оператор? Ему присвоен статус «региональный»! Это накладывает определенную ответственность не только на оператора, но и на тех, кто принимал участие в разработке реформы и её концепции, проводил конкурс, принимал решение о дате начала реформы и назначении ген.директора НЭО и его замов. Пока кроме красочной инфографики и переложения всех проблем с мусором на плечи управляющих организаций не видно», – спрашивает комментатор.

Но петербуржцы все равно не считают его достаточно качественным поставщиком услуг и требуют избавить их от необходимости их использовать.

«На Богатырском 22/1 мусор не вывозили 10 дней. Нам не нужна такая компания по вывозу мусора, и мы за это ещё платим», – возмущается комментатор.

Регоператор отчитывается, что жалоб стало чуть меньше и обещает сделать так, чтобы устранить их вскоре совсем, бросая на это все силы. Но горожане продолжают показывать фотографии своих дворов, где мусора очень много.

Старт мусорной реформы 1 января 2022 года обернулся проблемами из-за просчетов «Невского экологического оператора», неверно оценивший вероятное количество отходов, которое образуется на праздники. С 1 января комитет по природопользованию и НЭО заспали жалобами на обилие мусора, который скопился на контейнерных площадках города , особенно в северной части и на правом берегу Невы.