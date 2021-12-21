Петербуржцы не поверили отчету Комблага об уборке снега

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Отчет комитета по благоустройству об уборке снега в ночь на вторник подвергся резкой критике петербуржцев. По мнению горожан, данные, приведенные в докладе, не соответствуют действительности.

После обильного снегопада в понедельник, 20 декабря, в Петербурге опять наступил транспортный коллапс. Коммунальным службам не удалось оперативно справиться с последствиями непогоды.

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На официальной странице Комблага появилась информация, что дорожники приступили к уборке снега ночью.

«<…> Прошедшей ночью проезжую часть и тротуары чистили 1119 единиц техники, в том числе 184 погрузчика и 263 самосвала. Днем во вторник улицы убирают 1063 машины, из них 166 погрузчиков и 210 самосвалов <…>», – сообщили в ведомстве.

Комментируя отчет комитета, пользователи указали на малое количество спецтехники на улицах города. По их словам, в некоторых районах снегоуборочные машины вообще не появлялись. Также горожане указали на отсутствие дворников.

Но и там, где уборка проводится, не все ладно, отмечают горожане. Так, вызывает беспокойство складирование снега, содержащего вредные реагенты и химикаты, на газонах.

По мнению петербуржцев, публикуя недостоверные данные, комитет по благоустройству пытается пустить «пыль в глаза». А некоторые горожане вообще считают, что ведомство, не способное справиться даже с уборкой снега, нужно прикрыть за ненадобностью. За плохую организацию работы коммунальных служб горожане критикуют и губернатора Александра Беглова.

По данным СМИ, 21 декабря на улицах Петербурга работало всего сто единиц спецтехники. В то же время комблаг заявлял об «усилении» и выводе на улицы города более тысячи машин.