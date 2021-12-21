Петербуржцы не поверили отчету Комблага об уборке снега

21.12.2021  21:18 (Мск), Санкт-Петербург,
Иван Добровольский.  
Просмотров:
 
Дзен, ЖКХ, Кризис, Общество, Политика, Россия, Санкт-Петербург, Скандал


Отчет комитета по благоустройству об уборке снега в ночь на вторник подвергся резкой критике петербуржцев. По мнению горожан, данные, приведенные в докладе, не соответствуют действительности.

После обильного снегопада в понедельник, 20 декабря, в Петербурге опять наступил транспортный коллапс. Коммунальным службам не удалось оперативно справиться с последствиями непогоды.

Отчет комитета по благоустройству об уборке снега в ночь на вторник подвергся резкой критике...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



На официальной странице Комблага появилась информация, что дорожники приступили к уборке снега ночью.

«<…> Прошедшей ночью проезжую часть и тротуары чистили 1119 единиц техники, в том числе 184 погрузчика и 263 самосвала. Днем во вторник улицы убирают 1063 машины, из них 166 погрузчиков и 210 самосвалов <…>», – сообщили в ведомстве.

Комментируя отчет комитета, пользователи указали на малое количество спецтехники на улицах города. По их словам, в некоторых районах снегоуборочные машины вообще не появлялись. Также горожане указали на отсутствие дворников.

Но и там, где уборка проводится, не все ладно, отмечают горожане. Так, вызывает беспокойство складирование снега, содержащего вредные реагенты и химикаты, на газонах.

По мнению петербуржцев, публикуя недостоверные данные, комитет по благоустройству пытается пустить «пыль в глаза». А некоторые горожане вообще считают, что ведомство, не способное справиться даже с уборкой снега, нужно прикрыть за ненадобностью. За плохую организацию работы коммунальных служб горожане критикуют и губернатора Александра Беглова.

По данным СМИ, 21 декабря на улицах Петербурга работало всего сто единиц спецтехники. В то же время комблаг заявлял об «усилении» и выводе на улицы города более тысячи машин.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Декабрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть