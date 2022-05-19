Петербуржцы недовольны гулом и дребезжанием в новых автобусах

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Всего две недели осталось до старта второго этапа транспортной реформы в Санкт-Петербурге, но городским властям так и не удалось решить многочисленные проблемы, с которыми столкнулись горожане в ходе реализации первой фазы.

В социальных сетях и специализированных интернет-ресурсах жители Северной столицы продолжают критиковать недоработанную инициативу, внедряемую некомпетентными чиновниками из администрации губернатора Александра Беглова. Складывается впечатление, что в Смольном совершенно не реагируют на вполне обоснованные претензии петербуржцев. При таком подходе данный проект повторит судьбу провалившейся мусорной реформы.

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Поэтапный запуск новой модели транспортного обслуживания (НМТО) предполагает замену коммерческих маршрутов на «социальные». Комтранс Петербурга анонсировал появление на улицах города сотен современных автобусов, которые должны будут заменить маршрутки.

Кроме того, в Смольном решили перейти на систему бесконтактной оплаты за проезд, упразднив расчет наличными. Одними из главных задач реформы, озвученных чиновниками, являются упрощение процесса перемещения по Северной столице в общественном транспорте. Однако на практике все получилось совсем не так, как декларировали в горадминистрации, о чем свидетельствуют регулярно поступающие жалобы и шквал критики в адрес откровенно «сырой» НМТО.

В официальной группе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга в соцсети «ВКонтакте» жители города не Неве выражают недовольство, прежде всего, по поводу заметно возросшего времени ожидания наземных маршрутов на остановках. Дополнительными триггерами являются частые сбои в работе считывающих устройств (валидаторов), невозможность активировать средства на электронных проездных в салонах большинства автобусов, трамваев и троллейбусов.

Люди с ограниченными возможностями также критикуют непроработанную реформу Смольного, которая фактически не учитывает их интересы — современные петербургские автобусы оказались далеко не такими комфортными, как обещали горе-реформаторы Беглова. Более того, маломобильным гражданам крайне непросто попасть в переполненные пассажирами салоны, особенно в «часы пик».

В целом поводов для недовольства НМТО и разработавшими ее чиновниками у петербуржцев достаточно. Например, одна из пользователей «ВКонтакте» указала на слабое информирование населения о нововведениях, в связи с чем многие горожане все еще не знают об упразднении оплаты за проезд наличными.

«О этот прекрасный гул новых автобусов, а это дребезжание плохо проклеенного пластика…», — описала свои впечатления от поездки в «инновационных» городских автобусах, недавно вышедших на маршруты, другая жительница Северной столицы в комментариях в паблике Комтранса Петербурга.

На портале «Наш Санкт-Петербург» горожане также регулярно жалуются на неудобные новые автобусы, имеющие ряд серьезных конструктивных недочетов. Чаще всего люди отмечают негерметичные стеклопакеты и излишне громкую систему оповещения , бьющую по ушам. Высокое расположение сидячих мест является проблемой для пожилых людей.



Многие петербуржцы недовольны новым качеством обслуживания в общественном транспорте, в частности работой водителей, которые нередко нарушают правила дорожного движения, резко останавливаются, или ускоряются. Такой стиль вождения говорит об отсутствии необходимого уровня подготовки и соответствующей квалификации.

На фоне продолжающегося поэтапного внедрения транспортной реформы в Петербурге дважды в течение текущей недели городские трамваи сходили с рельсов в Выборгском районе города. В СМИ неоднократно отмечалось, что имеющаяся контактная сеть сильно изношена и требует полноценной реконструкции, однако в Смольном не спешат решать эту проблему, несмотря на риски для пассажиров.