Петербуржцы, недовольные бездействием Смольного по решению мусорного коллапса, переоделись в крыс на помойке

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Скандальный перфоманс организовали местные активисты. Кроме того, они предложили губернатору города Александру Беглову возглавить «крысиное королевство».

Активисты молодежного движения «Молодой Петербург», недовольные качеством вывоза мусора в городе, решили привлечь внимание к проблеме достаточно провокационным образом. Они переоделись в крыс на помойке и предложили губернатору Александру Беглову возглавить их «крысиное королевство».

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«Город и жители должны знать своих героев. Предлагаем губернатору стать главной крысой и возглавить Крысиное королевство … Благодаря мусорным горам в Петербурге у каждой крысы появился свой дом … Спасибо за жильё без ипотеки и бесплатную еду. Александр Дмитриевич! Мы никогда не забудем вашей помощи нашему крысиному народу», — искренне поблагодарили грызуны градоначальника.

Организаторы перфоманса обращают внимание, что при нынешнем руководстве Санкт-Петербург превращается в негласную «мусорную столицу» России.

Напомним, что помимо губернатора, винить в замусоренности города стоит нового ответственного за это оператора. С нового года им стал «Невский экологический оператор». Смольный заключил с ним контракт, по которому тот должен обеспечивать централизованный вывоз отходов. Но обилие мусорных куч указывает на то, что организация не справляется со своей задачей. В каждом дворе появилась собственная свалка с характерным запахом и хвостатыми жильцами.