Петербуржцы поздравляют губернатора Беглова с Днём катастрофы

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Жители Санкт-Петербурга поздравили губернатора Александра Беглова с Днем катастрофы. По мнению горожан, дату можно считать «профессиональным праздником» Беглова, так как его руководство – настоящая катастрофа для города.

Сегодня, 5 февраля, жители Петербурга поздравили губернатора Александра Беглова с Днем катастрофы. В Сети напоминают о проблемах города, возникших при Беглове. С начала зимнего сезона в Петербурге не могут решить проблему уборки улиц и дорог, так как дворников и техники не хватает. Кроме того, с января 2022 года в городе возникли перебои с вывозом отходов в связи со стартом мусорной реформы. Горожане жалуются на невыносимый запах и увеличение числа крыс, которые являются переносчиками инфекций.

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Петербуржцы вынуждены самостоятельно решать проблемы, возникшие при губернаторе Беглове, очищая улицы не только от снега, но и толстого слоя наледи. Кроме того, во дворах города были замечены мусорные контейнеры, купленные горожанами в связи с нехваткой у созданного Смольным мусорного оператора собственного инвентаря.

Как отмечает канал «Смольнинский маяк», Петербург подготовлен к празднику задолго до начала февраля. Благодаря Беглову город мог встретить праздничную дату с первых дней зимы. Авторы напоминают, что в город приходит новый циклон «Квина», который принесет «еще больше снега и новых катастроф».

По мнению горожан, Беглов предпочитает не обременять себя проблемами и вместо решения городских вопросов поздравляет с праздниками и «перерезать ленточки». Причиной стали регулярные поздравления градоначальника с любыми датами, а также постоянные появления на открытии новых инфраструктурных объектов, даже частных.

Петербуржцы пишут , что для Беглова День катастрофы – не просто дата, а стиль жизни, называя 5 февраля профессиональным праздником губернатора. В забавных роликах в TikTok пользователи напоминают о сугробах, в которых вязнут снегоуборщики, «реках» из растаявшего льда и невывезенном мусоре.

Некоторые напоминают, что сегодня также празднуется всемирный День эрудита. Пользователи Сети отмечают специфическую манеру речи губернатора, интересуясь, как «по-бегловски» сказать «Да умолкни уже?».

«Поздравляем нашего альтернативно эрудированного губернатора с праздником!» – иронизируют в ТГ-каналах.

Еще один праздник, отмечаемый 5 февраля – это День разукрашивания планов на будущее. В Сети выкладывают живописные фото «посланий» петербуржцев Беглову, написанных красками на снежных сугробах.

При этом пользователи Сети отмечают , что петербуржцам «предложены лишь 50 оттенков грязи, не без инициативы губернатора».

Ранее петербуржцы поздравили губернатора с Днем сурка. Как пишут пользователи, несмотря на обещания градоначальника, проблемы Петербурга не решаются. Мусор остается не вывезен, снежные завалы не расчищены, на дорогах по-прежнему лед. Жители города жалуются на ощущение «Дня сурка», не веря, что губернатор сможет исправить ситуацию.