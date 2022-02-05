Петербуржцы поздравляют губернатора Беглова с Днём катастрофы
Жители Санкт-Петербурга поздравили губернатора Александра Беглова с Днем катастрофы. По мнению горожан, дату можно считать «профессиональным праздником» Беглова, так как его руководство – настоящая катастрофа для города.
Сегодня, 5 февраля, жители Петербурга поздравили губернатора Александра Беглова с Днем катастрофы. В Сети напоминают о проблемах города, возникших при Беглове. С начала зимнего сезона в Петербурге не могут решить проблему уборки улиц и дорог, так как дворников и техники не хватает. Кроме того, с января 2022 года в городе возникли перебои с вывозом отходов в связи со стартом мусорной реформы. Горожане жалуются на невыносимый запах и увеличение числа крыс, которые являются переносчиками инфекций.
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Петербуржцы вынуждены самостоятельно решать проблемы, возникшие при губернаторе Беглове, очищая улицы не только от снега, но и толстого слоя наледи. Кроме того, во дворах города были замечены мусорные контейнеры, купленные горожанами в связи с нехваткой у созданного Смольным мусорного оператора собственного инвентаря.
Как отмечает канал «Смольнинский маяк», Петербург подготовлен к празднику задолго до начала февраля. Благодаря Беглову город мог встретить праздничную дату с первых дней зимы. Авторы напоминают, что в город приходит новый циклон «Квина», который принесет «еще больше снега и новых катастроф».
По мнению горожан, Беглов предпочитает не обременять себя проблемами и вместо решения городских вопросов поздравляет с праздниками и «перерезать ленточки». Причиной стали регулярные поздравления градоначальника с любыми датами, а также постоянные появления на открытии новых инфраструктурных объектов, даже частных.
Петербуржцы пишут, что для Беглова День катастрофы – не просто дата, а стиль жизни, называя 5 февраля профессиональным праздником губернатора. В забавных роликах в TikTok пользователи напоминают о сугробах, в которых вязнут снегоуборщики, «реках» из растаявшего льда и невывезенном мусоре.
Некоторые напоминают, что сегодня также празднуется всемирный День эрудита. Пользователи Сети отмечают специфическую манеру речи губернатора, интересуясь, как «по-бегловски» сказать «Да умолкни уже?».
«Поздравляем нашего альтернативно эрудированного губернатора с праздником!» – иронизируют в ТГ-каналах.
Еще один праздник, отмечаемый 5 февраля – это День разукрашивания планов на будущее. В Сети выкладывают живописные фото «посланий» петербуржцев Беглову, написанных красками на снежных сугробах.
При этом пользователи Сети отмечают, что петербуржцам «предложены лишь 50 оттенков грязи, не без инициативы губернатора».
Ранее петербуржцы поздравили губернатора с Днем сурка. Как пишут пользователи, несмотря на обещания градоначальника, проблемы Петербурга не решаются. Мусор остается не вывезен, снежные завалы не расчищены, на дорогах по-прежнему лед. Жители города жалуются на ощущение «Дня сурка», не веря, что губернатор сможет исправить ситуацию.
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