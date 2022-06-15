Петербуржцы указали Беглову на отсутствие мусорных урн на новых остановках

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Жители Санкт-Петербурга указали губернатору Александру Беглову на недоработки транспортной реформы, а именно на отсутствие мусорных урн на новых автобусных остановках. Однако Комитет по развитию транспортной инфраструктуры не намерен решать проблему.

На личной странице градоначальника в социальной сети «ВКонтакте» появилась жалоба неравнодушной петербурженки. Жительница города указала, что на новых автобусных остановках, появившихся в рамках проведения транспортной реформы, отсутствуют мусорные урны.

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«Остановка проспект Ветеранов, угол Жукова в сторону Красного села, мусорка отсутствует, мусор не убирается», — возмутилась Марина.

Источник фото: Pr Scr https://vk.com/a_beglov

Источник фото: Pr Scr https://vk.com/a_beglov

Ответ от Комитета по развитию транспортной инфраструктуры не заставил себя долго ждать, однако чиновники лишь ограничились «отпиской» и сообщили, что исправлять проблему не намерены, поскольку мусорные урны не были предусмотрены проектом.

«Марина, здравствуйте! К сожалению, в проектной документации урны в составе остановочных павильонов предусмотрены не были. Установка урн возможна после передачи дороги на баланс в Комитет по благоустройству. Уборка улиц, тротуаров и остановочных павильонов осуществляется по договору. Информация передана в адрес подрядчика для осуществления уборки», — ответили представители комитета.

Таким образом чиновники признали ошибку при реализации транспортной реформы, однако устанавливать урны не собираются пока дороги не будут переданы на баланс в Комитет по благоустройству.

СМИ также писали, что чиновники «спускают на тормозах» жалобы петербуржцев на проблемы транспортной реформы.