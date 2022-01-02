Петербуржцы вынуждены вместо Смольного решать проблемы с мусорными завалами в городе

02.01.2022  13:06 (Мск), Санкт-Петербург,
Андрей Романов.  
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ЖКХ, Россия, Санкт-Петербург


Жители города Санкт-Петербурга регулярно жалуются на невывоз мусора, который постепенно распространяется по дворам и улицам Северной столицы. В Сети появляются все новые и новые гневные сообщения, в которых горожане заявляют, что исправно платят за уборку города деньги, однако стихийные свалки никуда не исчезают.

Решать мусорную проблему с 1 января 2022 года должен Невский экологический оператор, в обязанности которого входит полный цикл утилизации отходов. К определению проблемных участков — что, к слову, входит в обязанности специалистов — подключили волонтеров в количестве 200 человек. Им приходится решать проблему с мусорными завалами вместо Смольного.

Жители города Санкт-Петербурга регулярно жалуются на невывоз мусора, который постепенно распространяется по дворам и...

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Народный артист России Иван Краско ранее заявил о готовности вновь обратиться за помощью к президенту Владимиру Путину. По словам 91-летнего актера, веру в губернатора города Александра Беглова, допустившего снежную и мусорную проблемы, он уже утратил.

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