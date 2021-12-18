Петербуржцы высмеяли Беглова за «показательное» видео об уборке снега в городе

18.12.2021  22:24 (Мск), Санкт-Петербург,
Андрей Орлов.  
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Дзен, ЖКХ, Россия, Санкт-Петербург


Новое видео с губернатором Петербурга Александром Бегловым показали на телеканале «Россия-1». В ролике градоначальник по телефону «пожурил» коммунальщиков за плохую уборку снега, но подобная «актерская игра» лишь насмешила жителей города.

С момента прихода зимы в Северную столицу в соцсетях звучат только справедливые жалобы на плохую уборку снега и грязь в городе. Беглов, который за все время на посту не смог наладить работу коммунальных служб, попытался оправдать себя видеороликом, на котором он «отчитал» по телефону представителей управляющих компаний и ЖКС.

Новое видео с губернатором Петербурга Александром Бегловым показали на телеканале «Россия-1». В ролике градоначальник...

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Петербуржцы сочли ролик слишком неестественным: в социальных себя появились десятки комментариев о том, что губернатор ведет себя как плохой актер.

«У меня одной ощущение, что на том конце провода никого нет?» — написала в комментариях петербурженка.

Стоит отметить, что помимо этого видео в Сети появились кадры очистки кровель от сосулек, на которых коммунальщик свесился с крыши, держа в одной руке веревку с привязанной к ней кувалдой, и пытался сбить висящие ниже глыбы льда.

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