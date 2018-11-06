Петербуржец оказался в застенках СБУ за гуманитарную помощь Донбассу

06.11.2018, Донецк

Сегодня на Украине в пленных числятся тысячи людей, многие из которых отбывают срок по сфабрикованным статьям лишь за то, что в своё время попались кому-то под руку или пытались помочь людям во время блокады Донбасса в 2014 году.

Под такую «раздачу» попал Игорь Кимаковский – гражданин Российской Федерации, родившийся в Макеевке Донецкой области, выросший в Одесской области, посвятивший свою жизнь России, которую считает своей большой Родиной. Корреспонденту «ПолитНавигатора» удалось пообщаться с юристами, которые занимаются его делом, а также друзьями и знакомыми Игоря, поддерживавшими его все годы заточения.

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В 90-х Игорь закончил высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск стратегического назначения, дал присягу Советскому Союзу и при развале СССР остался служить в России. Для него как для человека военного вопрос повторного принятия присяги был принципиальным. Выбор был сделан: в скором времени Игорь Кимаковский стал курсантом военного училища, а после его окончания – офицером российской армии.

После службы на Камчатке Игорь работал в учебном центре Правительства Московской области, занимался общественной деятельностью, стал депутатом Красногорского районного совета депутатов Московской области, преподавал. Работа в органах представительной власти обязывала часто ездить на территорию Украины в составе официальных российских делегаций в города-побратимы Московской области. Несмотря на работу и российское гражданство, свои корни он не забывал и довольно-таки часто бывал на Украине.

В 2000-2008 годах Игорь Кимаковский принимал активное участие в политической жизни страны, занимался волонтёрской деятельностью.

Зимой 2013-2014 года во время событий на майдане Кимаковский мониторил интернет-СМИ на предмет аналитических обзоров по происходящему на Украине.

Как рассказали друзья политического узника Украины, после захвата административных зданий в Киеве в феврале 2014 года он хотел отправиться в Крым и принять активное участие в Русской весне на полуострове, но из-за работы и других причин остался в Санкт-Петербурге.

После событий в Крыму Игорь и его жена отправились на отдых на полуостров. Они ни о чём не беспокоились ровно до тех пор, пока не начали показывать новости из Одессы – это была, как популярно сейчас говорить, «точка невозврата», тот самый момент, когда жизнь делится на «до» и «после», и человек понимает, что больше не может оставаться в стороне.

По возвращению из Крыма россиянин принял решение начать помогать Донбассу. В Петербурге он консультировал беженцев из Украины, помогал чем мог, параллельно готовясь к свадьбе и поездке в Донбасс. В свадебном путешествии в Париже Игорь встречал много украинцев, которые с презрением смотрели на молодоженов, услышав, как те говорят на русском языке.

Игорь Кимаковский решил заняться гуманитарной помощью и готовил первый конвой, который должен был направиться в Новоазовский район Донецкой области. Первая поездка Игоря продлилась две недели, в течение которых он развозил продукты в пострадавшие населённые пункты. В один из таких дней он получил серьёзное ранение в голову и плечо – очнулся уже в больнице в Таганроге в окружении сотрудников силовых структур, которые заинтересовались случившимся, но всё обошлось мирно.

За две недели в больнице Кимаковский познакомился с ополченцами, бойцами ВСУ и нацгвардии Украины – все получали одинаково квалифицированную медпомощь от Российской Федерации. Немного оправившись от ранений и какое-то время пробыв в Петербурге, в декабре 2014 года Игорь снова поехал в Донбасс с гуманитарной миссией.

Основным местом дислокации было Дебальцево, в котором к тому моменту была наиболее напряжённая обстановка.

«Территорию города Игорь Кимаковский знал не очень хорошо, – рассказал источник из Дебальцево, пожелавший остаться неизвестным, дабы не попасть на «Миротворец». – Ездил всё время по навигатору, предварительно согласовывая маршруты с сотрудниками администрации города. Занимался запуском школ, обеспечением питания в общеобразовательных учреждениях, водой и электричеством».

Повреждения зданий были достаточно серьёзными – например, по территории одной из школ противник выстрелил из РСЗО «Ураган», в результате чего подчистую были снесены два этажа. К слову сказать, в этой школе учился знаменитый снайпер Зайцев, проявивший свои лучшие качества защитника Отечества в битве за Сталинград.

«Он иногда нам рассказывал особо впечатляющие случаи, – рассказывает учитель из Дебальцево. – Например, о ситуации, которая определила его желание остаться в Дебальцево. Глава города перед запуском школ привез Игоря на встречу со старшеклассниками: беседы на тему профориентации, планов на будущее и прочего. В какой-то момент Игорь спросил у ребят, кто из них был бывал под обстрелом? Руки подняли больше 80% ребят – у него на глазах слезы навернулись. Это и стало решающим моментом».

С 1 июня над Дебальцево каждую ночь летали беспилотники – обстрелы не прекращались ни на день, украинская армия прицельно била по городу и объектам инфраструктуры. Администрация города готовилась к самому худшему и бросила все силы на организацию условий для жизни в бомбоубежищах. За Игорем тоже закрепили пару объектов на случай сильных обстрелов со стороны ВСУ.

6 июня 2015 года Игорь Кимаковский выехал по делам в Новоазовск, забрав женщину с маленьким ребёнком, дом которых был частично разрушен в результате обстрелов. Хотел отвезти их на пару дней подальше от войны. Но навигатор, к сожалению, не знает расположения блокпостов, и в результате гуманитарщик с подопечными выехал на украинский блокпост. Так Игорь Кимаковский попал в плен.

Из скупых рассказов юристов и друзей, которые первое время пытались помочь ему выбраться из плена, стало известно, что Игоря не остановили ни на одном нашем блокпосту по пути следования для проверки документов, и в какой-то момент он просто выехал на вражеский блокпост без каких-либо флагов или опознавательных знаков. С ним говорили на русском языке. Он успел сделать ещё несколько звонков товарищам. И лишь спустя некоторое время, когда к нему на проверку документов подошёл сержант с нашивкой пограничной службы Украины, он понял, куда попал. Задержание было достаточно жестким – Кимаковскому будто с издевкой перемотали руки скотчем с символикой ДНР и в посёлок Березовое Волновахского района Донецкой области.

Дальнейшие события напоминают типичный сюжет американского боевика: героя избивают прикладами автоматов, завязывают глаза, усаживают под дерево и бесконечно угрожают расстрелом. Некоторое время спустя украинские пограничники передали задержанного сотрудникам СБУ, которые увезли его в Мариуполь.

На Игоря Кимаковского оказывалось жесткое психологическое давление – его заставляли признаться в том, что он является военным советником или агентом ФСБ. В качестве псевдоулики также был использован ноутбук, на котором демонстрировались фотографии Игоря с оружием и в военной форме, однако фото были сделаны в разные годы и, в основном, на территории России.

«Игорь все отрицал: он говорил, что занимается сугубо гуманитарными проектами, и в подтверждение даже показывал записную книжку и документы по подготовке летних детский лагерей на базе школ в Дебальцево», – утверждает адвокат Кимаковского.

На следующий день после задержания Игоря Кимаковского отвезли в изолятор временного содержания (далее – ИВС) на короткий отдых, после чего снова приступили к «допросу с пристрастием»: пленника душили пакетом, подвешивали за наручники и били, при этом стараясь не оставлять синяков и ссадин. Целью этих пыток было заставить задержанного признаться в том, что он якобы действующий сотрудник ФСБ.

«На следующий день Игорю дали бутылку газировки, после которой он туго соображал – весь день у него прошел, будто в тумане. Я это потом уже заметил. В суде выслушали женщину, которая была с ним в момент задержания в машине, и провели все необходимые формальности», –рассказывает юрист.

После суда издевательства были уже более изощренными: выстрелы из пистолета возле головы, пытки электричеством, водой и аккуратные побои тупым предметом по местам, где близко находятся внутренние органы. Как и в прошлый раз, пыткам была альтернатива – заранее продуманный сотрудниками СБУ монолог на камеру и, учитывая тяжесть мер физического воздействия, Кимаковский вынужденно согласился себя оговорить. На этом видео четко был слышен второй голос, который направлял слова Игоря в нужное украинскими спецслужбам русло.

О том, что Игорь – выходец из Украины, несмотря на российский паспорт, сотрудники СБУ знали, но о местонахождении его родственников было неизвестно, поэтому угроз в их адрес не поступало. Мать Кимаковского узнала о судьбе сына только спустя три года после его задержания.

Помощь жителям Донбасса обошлась Игорю Кимаковскому в шесть уголовных статей, по которому ему были предъявлены обвинения.

– ст.28 ч.2 УК Украины – Совершение преступления группой лиц;

– ст.437 ч.2 УК Украины – Планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны (от 10 до 15 лет);

– ст. 258-3 ч.1 УК Украины – Создание террористической группы или организации (от 8 до 15 лет);

– ст. 332-1 ч.1 УК Украины – Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее (до 3 лет);

– ст.263 ч.1 УК Украины – Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами (от 3 до 7 лет);

– ст.110 ч.2 УК Украины – Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (от 5 до 10 лет).

При этом, по мнению юристов, доказательная база была собрана с грубыми нарушениями УПК Украины, так как большая часть документов и информации на электронных носителях являются сфальсифицированными

Кроме того, следствие велось в Мариуполе, а суд был назначен «по месту совершения преступления» – его рассматривает Красноармейский суд города Покровск Донецкой области. Из мариупольской тюрьмы Кимаковский был этапирован в город Артёмовск (переименован в Бахмут – прим. ред). По сути, в процессе суда дело практически не рассматривается – процедура заключается лишь в продлении срока содержания под стражей, а так как состава преступления нет, то и суда быть не может. Также свидетели стороны обвинения на суде дали показания о том, что сотрудники СБУ обворовали Игоря Кимаковского при задержании.

Игорь Кимаковский продолжал активно отстаивать свою невиновность. Пока что, за все время судебных тяжб, он добился права сидеть во время судебных заседаний не в клетке, а рядом со своим адвокатом

Наш соотечественник активно отстаивает свою невиновность. За время судилища Игорь отвоевал свое право сидеть не в клетке в зале суда, а рядом с адвокатом.

Несмотря на то, одним из его товарищей адвокат был найден, он так и не смог ничем помочь Игорю, так как защитников интересов пленных оказывается серьезное давление украинскими спецслужбами, в результате чего Игорю Кимаковскому пришлось отказаться от его услуг.

Однако в мае 2018 года пленного россиянина выпустили на основании составленного юридически грамотно ходатайства при том, что на судей было оказано беспрецедентное давление со стороны украинских СМИ, спецслужб и прокуратуры, но 18 июня Игорь Кимаковский был снова заключен под стражу.

Пленного гражданина Российской Федерации должны были обменять в 2016-2018 годах, однако он до сих пор находится в тюрьме и уже не рассчитывает выйти на свободу.

Стоит отметить, что прокуратура Украины неоднократно отправляла запросы в университет Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, где Игорь Кимаковский работал директором Центра информационных технологий, чтобы ВУЗ представил справку с места работы и характеристику, которые могли сыграть смягчающую роль. Но в ответ пришло только письмо о том, что Кимаковский не работал в учебном заведении и не проживал в общежитии. Примечательно, что некоторые подписи в данных документах были поставлены людьми, которые жали руку ныне пленному Игорю Кимаковскому и получали от него различную помощь по службе.

На данный момент доброволец Игорь Кимаковский продолжает находиться в украинском плену и надеяться, что Россия встанет на защиту своих граждан, променявших мирную жизнь на помощь своим соотечественникам в Донбассе.

«ПолитНавигатор» продолжает следить за судьбой Игоря Кимаковского…