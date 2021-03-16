Подпишись на рассылку
16.03.2021, Симферополь, Виктор Орлов
 
Дзен, Крым, Россия, Строительство, ЮБК
Просмотров:

Петергоф предлагают застроить многоэтажками


Экс-главред русской версии National Geographic Traveler Александр Железняк опубликовал схему застройки Форосского парка, демонстрирующую, по его мнению, что памятнику XIX столетия будет нанесён непоправимый ущерб, несмотря на заверения инвестора из Татарстана об обратном.

«Сегодняшняя площадка стройки, это только начало. Вместо вписанных в ландшафт строений – будет что угодно, но точно не парк. В аккаунте будущего детского лагеря, объясняют почему стройка в парке это хорошо. Не пойму только, почему не начнут сразу в Петергофе строить такое же, тоже памятник паркового искусства», – комментирует Железняк.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что 3 га Форосского парка будут закрыты забором для посетителей после окончания строительства здесь детского лагеря Ак-Барс.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть