Петергоф предлагают застроить многоэтажками

16.03.2021, Симферополь, Виктор Орлов

Экс-главред русской версии National Geographic Traveler Александр Железняк опубликовал схему застройки Форосского парка, демонстрирующую, по его мнению, что памятнику XIX столетия будет нанесён непоправимый ущерб, несмотря на заверения инвестора из Татарстана об обратном.

«Сегодняшняя площадка стройки, это только начало. Вместо вписанных в ландшафт строений – будет что угодно, но точно не парк. В аккаунте будущего детского лагеря, объясняют почему стройка в парке это хорошо. Не пойму только, почему не начнут сразу в Петергофе строить такое же, тоже памятник паркового искусства», – комментирует Железняк.

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Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что 3 га Форосского парка будут закрыты забором для посетителей после окончания строительства здесь детского лагеря Ак-Барс.