Петкович: Воинственные крики Курти получат заслуженный ответ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Власти Сербии в очередной раз заявляют о стремлении премьер-министра самопровозглашенного Косово Альбина Курти развязать очередной военный конфликт в регионе Западных Балкан.

Так, директор Управления по Косово и Метохии при правительстве страны Петар Петкович выступил по данному вопросу с заявлением. По его словам, если Курти публично подтвердит, что Союз сербских муниципалитетов никогда не будет сформирован и что сербы должны принять молча односторонние решения о номерных знаках на автомобилях и удостоверениях личности, всем станет ясно, что псевдопремьер провоцирует конфликт.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Напомним, что соответствующее решение власти сепаратистского края должно было вступить в силу с 1 августа, однако из-за протестов сербов и по настоянию посла США его реализация была отложена на месяц.

Петкович отмечает, что в каждом заявлении Курти выдумывает якобы влияние России, потому что хочет оправдать будущие новые односторонние насильственные действия против сербского народа в крае.

«Белград во главе с президентом Александром Вучичем будет и впредь поддерживать мир и стабильность в районе Косово и Метохии и на Западных Балканах в целом с помощью ответственной и мудрой политики и искать решения всех кризисов в рамках диалога и переговоров. Попытки Приштины навязать повестку переговоров в Брюсселе пустыми мечтами о «взаимном признании» — не более чем тактика, направленная на то, чтобы сделать диалог бессмысленным и загубить его еще до его начала. Я знаю, что Курти получит ответ, которого заслуживают его воинственные и воинственные крики, от президента Александра Вучича в Брюсселе», – заявил Петкович.

По его словам, Курти не позволено говорить публично о том, что сербы в Косово и Метохии считают, что он несет прямую ответственность за все жестокое обращение, инциденты, лишение избирательных прав, свободы передвижения и так далее. Вот почему их сопротивление являются следствием односторонних, насильственных и незаконных действий Курти, а не какой-то организованной внешней программы.

«То, что Курти научился играть по чужому диктату и что его судьбу вершат иностранные посольства, это его проблема, сербы – либертарианский народ, не желающий никому отдавать свои права на родине прадедов» – завершил глава Управления.