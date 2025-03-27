Петля затягивается. Сараево пытается арестовать лидера боснийских сербов через Интерпол

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Отделение Интерпола в боснийском Сараево инициировало выдачу международного ордера на арест президента Республики Сербской Милорада Додика и председателя Народной скупщины Республики Сербской Ненада Стевандича.

Вышеуказанные международные ордера на арест поступили в международную систему этой организации и стали действительны для всех её государств-членов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В международных ордерах на арест указано, что указаны лица являются гражданами Боснии и Герцеговины и Республики Сербия и разыскиваются по уголовному делу за совершение уголовного преступления «Посягательство на конституционный строй», предусмотренного ст. 156 Уголовного кодекса Боснии и Герцеговины.

В то же время оговаривается, что сами ордера еще не были рассмотрены Генеральным секретариатом Интерпола на предмет соблюдения условий их публикации, и поэтому на данный момент не являются основанием для принятия мер. Поэтому всем членам системы Интерпола было отправлено сообщение или напоминание о том, что эти международные ордера на арест в настоящее время находятся на юридической проверке и не были рассмотрены и одобрены Генеральным секретариатом организации.

Таким образом Сараево пытается запереть лидера боснийских сербов на территории РС, ограничив его международные контакты. И это актуально, поскольку в эти минуты Милорад Додик находится с рабочим визитам в Израиле в пику бошнякской элите БиГ, которая традиционно поддерживает единоверцев – мусульман Палестины.

В Иерусалиме он провёл встречу с министром финансов Израиля Зеевом Элкиным, в ходе которой шла речь о предстоящем участии политика в международной конференции, посвященной борьбе с антисемитизмом. В ходе этой встречи президент Додик рассказал своему собеседнику о росте антисемитизма в бошнякско-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины. Кроме того, он посетил кибуц Бери, который одним из первых подвергся нападению ХАМАС 7 октября 2023 года.